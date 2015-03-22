Война – время не только героизма, но и время мародерства.

Война – время не только героизма, но и время мародерства. И трагедия в том, что не всегда можно героя отличить от мародера. А учитывая народную склонность творить себе кумиров помноженную на мощности современных СМИ и технологии пиара – разобраться тем более сложно. Но нужно. Потому что героизация подонков опасна для будущего страны. Особенно –

Война – время не только героизма, но и время мародерства.

Война – время не только героизма, но и время мародерства. И трагедия в том, что не всегда можно героя отличить от мародера. А учитывая народную склонность творить себе кумиров помноженную на мощности современных СМИ и технологии пиара – разобраться тем более сложно. Но нужно. Потому что героизация подонков опасна для будущего страны. Особенно – страны воюющей. Сразу несколько скандалов за пару дней. Коломойский совершил налет на госкомпанию «Укртранснафта», в результате чего смена руководящего состава на предприятии заблокирована. Затем некие «зеленые человечки» уже сегодня, в воскресенье заблокировали еще одно госпредприятие – «Укрнафту». Заблокировали основательно, внутри бойцы снаружи варят ограждение, рядом стоит бронеавтомобиль. Вскорое выяснилось, что это «бойцы Коломойского», то бишь батальон «Днепр -1». По сути, весьма похоже на госпереворот, но в это пока еще никто не хочет верить. В это же воскресенье стало известно, что бойцы батальона «Днепр-1» застрелили в зоне АТО сотрудника СБУ, при попытке задержать контрабандный груз сигарет из зоны АТО в Днепропетровск. В воскресенье же стало известно, что в Швейцарии возбуждено уголовное дело против нардепа Александра Мартыненко. Обвиняется нардеп в весьма крупной взятке. И Коломойский и Мартыненко вроде как патриоты высшей пробы, так как все силы отдали обороне страны от Путина. Коломойский так тот вообще чуть ли не враг №1 Путина. Ну и «спаситель Днепропетровска», естественно.

Я не хочу никого разоблачать и вдаваться в экономические подробности. Не хочу представлять одних олигархов плохими, других – хорошими. Но мне, почему-то весь этот олигархический «патриотизм» все больше напоминает скрытую форму мародерства и самый поганый вид ростовщичества. «Я спасаю область от сепаратизма, а в замен вы мне даете хорошо заработать за счет госпредприятий.» Возможно, открыто эта формула никогда не произносилась, но есть четкое ощущение, что по крайне мере одной стороной этот смысл подразумевался. И нынешние странный вещи – следствие искреннего недовольства «спасителей» несоблюдением этого неафишируемого договора. И если это правда – вам не кажется это чрезвычайно гнусным? Грубо говоря, на вашу маму напали, а вы согласны ее защищать только за очень серьезные деньги. А еще лучше, если мама сразу перепишет на вас все свое имущество. Вообще давно уже крутится в голове вопрос насчет патриотизма наших олигархов. Могут ли они ответить, сколько миллионов, какой процент из своего состояния они потратили на оборону страны? Существуют ли танковые дивизии имени Коломойского, Ахметова, Фирташа, Пинчука, Мартыненко, Порошенко? Может они существуют, но олигархи из скромности молчат? Не верится, судя по их постоянной и пошлой саморекламе. Думаю, что танковая дивизия Ахметова таки есть. В ДНР. Но, естественно, он этого не афиширует. А может быть, и совсем наоборот. Но вот сейчас ситуация с ролью олигархов в обороне страны настолько обостряется, что нужно будет или ответить на этот вопрос или … Или ждать того, или ту, кто заставит силой создавать танковые дивизии имени Коломойского, Пинчука, Порошенко и так далее.

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