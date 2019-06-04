Вбивство хлопчика поліцейськими: вони можуть застрелити дитину і їм нічого не буде
Це про Кирила. Але не тільки. Це про Індила, Врадіївку і Катю Гандзюк. Це про те, що непокаране зло зростає.
Реакція Зе. Замість постика в ФБ потрібно було ще вчора збирати силовий блок (поліцію-прокуратуру-дбр) і розпинати їх. Вкупі з кадровими рішеннями.
Реакція поліції. Взагалі нічого нового, кругова порука і окозамилювання. Спочатку хлопчик «сам впав». Потім вбивць переховували і допитували свої ж, хоча мали це робити слідчі ДБР. Потім Князєв знімає з посади керівника обласного главка. Не звільняє з органів внутрішніх справ, а з посади. Паралельно той проситься в АТО\ООС, так ніби це якийсь відстійник. Чекаю коли запустять флешмоб якийсь в фейсбуці і аватарки поміняють.
Реакція міністра «майонезної баночки» Авакова.
Її немає. Прогнозовано.
Малого вбили екс-співробітник київської роти беркута і екс-даішник. Атестацію вони не проходили, за нашими данними, або проходили після виходу звідти громадськості та журналістів, тому даних у нас немає. Або пройшли через «ручні» комісії, таких було в кожній області.
Не «патрульні», не «поліцейські» як це зараз комунікують в нацполіції, а саме колишній гаішнік і колишній бєркут.
Чому не звільнено їх керівництво? Не відсторонено, а саме звільнено?
Хто запустив версію про «впав на камінь»?
Ці люди повинні сидіти, але краще висіти.
Це про Кирила. Але не тільки.
Це про Індила, Врадіївку і Катю Гандзюк.
Це про те, що непокаране зло зростає.
Це про те, що можуть вбити дитину і їм нічого не буде.
Це про відсутність жодної політичної відповідальності у керівництва відомства і країни.
Це про наше з вами виживання.
Тому сьогодні в 19:00
Перед управліннями поліції своїх міст.
Я приміром буду в Переяславі і вас запрошую, це година їзди від столиці.
Джерело: блог Романа Сініцина