Вбивство хлопчика поліцейськими: вони можуть застрелити дитину і їм нічого не буде

Мітинг активістів під стінами Міністерства внутрішніх справ

Це про Кирила. Але не тільки. Це про Індила, Врадіївку і Катю Гандзюк. Це про те, що непокаране зло зростає.

Реакція Зе. Замість постика в ФБ потрібно було ще вчора збирати силовий блок (поліцію-прокуратуру-дбр) і розпинати їх. Вкупі з кадровими рішеннями.

Реакція поліції. Взагалі нічого нового, кругова порука і окозамилювання. Спочатку хлопчик «сам впав». Потім вбивць переховували і допитували свої ж, хоча мали це робити слідчі ДБР. Потім Князєв знімає з посади керівника обласного главка. Не звільняє з органів внутрішніх справ, а з посади. Паралельно той проситься в АТО\ООС, так ніби це якийсь відстійник. Чекаю коли запустять флешмоб якийсь в фейсбуці і аватарки поміняють.

Реакція міністра «майонезної баночки» Авакова.

Її немає. Прогнозовано.

Малого вбили екс-співробітник київської роти беркута і екс-даішник. Атестацію вони не проходили, за нашими данними, або проходили після виходу звідти громадськості та журналістів, тому даних у нас немає. Або пройшли через «ручні» комісії, таких було в кожній області.

Не «патрульні», не «поліцейські» як це зараз комунікують в нацполіції, а саме колишній гаішнік і колишній бєркут.

Чому не звільнено їх керівництво? Не відсторонено, а саме звільнено?

Хто запустив версію про «впав на камінь»?

Ці люди повинні сидіти, але краще висіти.

Це про Кирила. Але не тільки.

Це про Індила, Врадіївку і Катю Гандзюк.

Це про те, що непокаране зло зростає.

Це про те, що можуть вбити дитину і їм нічого не буде.

Це про відсутність жодної політичної відповідальності у керівництва відомства і країни.

Це про наше з вами виживання.

Тому сьогодні в 19:00

Перед управліннями поліції своїх міст.

Я приміром буду в Переяславі і вас запрошую, це година їзди від столиці.

Джерело: блог Романа Сініцина

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