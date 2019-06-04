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    Думки вголос

    Вбивство хлопчика поліцейськими: вони можуть застрелити дитину і їм нічого не буде

    • Роман Сініцин

      Волонтер

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    <span>Мітинг активістів під стінами Міністерства внутрішніх справ</span> - Вбивство хлопчика поліцейськими: вони можуть застрелити дитину і їм нічого не буде
    Мітинг активістів під стінами Міністерства внутрішніх справ

    Це про Кирила. Але не тільки. Це про Індила, Врадіївку і Катю Гандзюк. Це про те, що непокаране зло зростає.

    Реакція Зе. Замість постика в ФБ потрібно було ще вчора збирати силовий блок (поліцію-прокуратуру-дбр) і розпинати їх. Вкупі з кадровими рішеннями.

    Реакція поліції. Взагалі нічого нового, кругова порука і окозамилювання. Спочатку хлопчик «сам впав». Потім вбивць переховували і допитували свої ж, хоча мали це робити слідчі ДБР. Потім Князєв знімає з посади керівника обласного главка. Не звільняє з органів внутрішніх справ, а з посади. Паралельно той проситься в АТО\ООС, так ніби це якийсь відстійник. Чекаю коли запустять флешмоб якийсь в фейсбуці і аватарки поміняють.

    Реакція міністра «майонезної баночки» Авакова.

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    Її немає. Прогнозовано.

    Малого вбили екс-співробітник київської роти беркута і екс-даішник. Атестацію вони не проходили, за нашими данними, або проходили після виходу звідти громадськості та журналістів, тому даних у нас немає. Або пройшли через «ручні» комісії, таких було в кожній області.

    Не «патрульні», не «поліцейські» як це зараз комунікують в нацполіції, а саме колишній гаішнік і колишній бєркут.

    Чому не звільнено їх керівництво? Не відсторонено, а саме звільнено? 

    Хто запустив версію про «впав на камінь»? 
    Ці люди повинні сидіти, але краще висіти.

    Це про Кирила. Але не тільки.

    Це про Індила, Врадіївку і Катю Гандзюк.
    Це про те, що непокаране зло зростає.
    Це про те, що можуть вбити дитину і їм нічого не буде.
    Це про відсутність жодної політичної відповідальності у керівництва відомства і країни.

    Це про наше з вами виживання.

    Тому сьогодні в 19:00
    Перед управліннями поліції своїх міст.

    Я приміром буду в Переяславі і вас запрошую, це година їзди від столиці.

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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