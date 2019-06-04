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    Справа про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: під суд стягнули купу силовиків

    • Розсилка
    Справа про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: під суд стягнули купу силовиків

    Під судом вже перебувають чотири автозаки і декілька автобусів з нацгвардійцями

    Силовиків стягують до Голосіївського районного суду міста Києва, де сьогодні поліцейським, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика, обиратимуть запобіжний захід, передає УНН.

    З 8 ранку під судом вже перебували чотири автозаки і декілька автобусів з нацгвардійцями.

    Нагадаємо, у Голосіївському райсуді з 9:00 двом підозрюваним поліцейським обиратиметься запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на арешті.

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    Справа про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: під суд стягнули купу силовиків
    Справа про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: під суд стягнули купу силовиків
    Справа про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: під суд стягнули купу силовиків
    Справа про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: під суд стягнули купу силовиків
    Справа про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: під суд стягнули купу силовиків

    Раніше повідомлялося, що керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків, вирішується питання щодо їхнього подальшого перебування в органах поліції.

    Нагадаємо, 31 травня  до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

    3 червня хлопчик помер у лікарні.

    Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. 

    Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

    Підозрювані затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

    3 червня прокуратурою Київської області дії поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції було додатково кваліфіковано за ч.4 ст.296 КК України та скеровано в суд клопотання про їх арешт.

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