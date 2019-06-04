Вбивство дитини: керівник поліції Київщини попросився воювати на Донбас



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Екскерівник поліції у Київській області Дмитро Ценов

Керівництво МВС і Нацполіції прийняло відставку Ценова

Керівник поліції у Київській області Дмитро Ценов, який подав у відставку у зв’язку з убивством його підлеглими 5-річного хлопчика, просить відправити його у найгарячішу точку на Донбасі. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Ценов зазначив, що він несе відповідальність за своїх підлеглих як керівник поліції області.

«Перш за все хочу висловити співчуття щодо втрати батьками синочка. Як керівник поліції Київської області я несу відповідальність за дії моїх підлеглих. Я написав рапорт про моє звільнення та прошу голову Нацполіції відправити мене в найгарячішу точку нашої держави, в ООС», - сказав він.

Як заявив голова Нацполіції Сергій Князєв, рішення про відставку Ценова підтримано керівництвом МВС та Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків, вирішується питання щодо їхнього подальшого перебування в органах поліції.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Підозрювані затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

3 червня прокуратурою Київської області дії поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції було додатково кваліфіковано за ч.4 ст.296 КК України та скеровано в суд клопотання про їх арешт.