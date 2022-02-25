Вічна пам‘ять і шана нашим Героям – захисникам острова Зміїний
Острів Зміїний був знищений
Україні тепер є ще одні кіборги – захисники острова Зміїний.
До острова підійшов російський корабель «Москва» вимагав гарнізон острова Зміїний здатися. Хлопця коротко порадилися, розуміючи, що шансів вижити у них немає і відповіли:
– Рускій корабль, пішов на х@й.
Острів Зміїний був знищений.
13 український прикордонників обрали гідність і долучилися до наших небесних сотень і тисяч.
Вічна пам‘ять і шана нашим Героям…
Смерть ворогам!
Ганьба тим, хто мовчить!
Джерело: блог Анжеліки Рудницької