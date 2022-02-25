Вічна пам‘ять і шана нашим Героям – захисникам острова Зміїний

Острів Зміїний був знищений

Україні тепер є ще одні кіборги – захисники острова Зміїний.

До острова підійшов російський корабель «Москва» вимагав гарнізон острова Зміїний здатися. Хлопця коротко порадилися, розуміючи, що шансів вижити у них немає і відповіли:

– Рускій корабль, пішов на х@й.

Острів Зміїний був знищений.

13 український прикордонників обрали гідність і долучилися до наших небесних сотень і тисяч.

Вічна пам‘ять і шана нашим Героям…

Смерть ворогам!

Ганьба тим, хто мовчить!

Джерело: блог Анжеліки Рудницької

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