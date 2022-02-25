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    Думки вголос

    Вічна пам‘ять і шана нашим Героям – захисникам острова Зміїний

    Вічна пам‘ять і шана нашим Героям – захисникам острова Зміїний

    Острів Зміїний був знищений

    Україні тепер є ще одні кіборги – захисники острова Зміїний.

    До острова підійшов російський корабель «Москва» вимагав гарнізон острова Зміїний здатися. Хлопця коротко порадилися, розуміючи, що шансів вижити у них немає і відповіли:

    – Рускій корабль, пішов на х@й.

    Острів Зміїний був знищений.

    13 український прикордонників обрали гідність і долучилися до наших небесних сотень і тисяч.

    Вічна пам‘ять і шана нашим Героям…

    Смерть ворогам!

    Ганьба тим, хто мовчить!

    Джерело: блог Анжеліки Рудницької

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    Теги: ЗСУ війна
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    Вічна пам‘ять і шана нашим Героям – захисникам острова Зміїний