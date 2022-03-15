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    Думки вголос

    Шануйте наших героїв, а не путінську пропагандистку Овсяннікову

    На російському каналі посеред прямого ефіру закликали зупинити війну - Шануйте наших героїв, а не путінську пропагандистку Овсяннікову
    На російському каналі посеред прямого ефіру закликали зупинити війну
    фото: кадр з відео

    Скільки можна концентруватися не на власних здобутках?

    Українські медійники дружно обговорюють пост рослібералки про Русь і плакат росредакторки «no war» за спиною ведучої новин.

    Погортаєш стрічку – просто топ-новина.

    Я категорично проти усіх цих загравань і виправдовувань рашистів усіх мастей. Вони мають зникнути з нашого життя разом з рашкою. Їм час і місце – на смітнику історії.

    Скільки можна концентруватися не на власних здобутках, проблемах і шляхах їх вирішення, перемогах, людях, героях і їхніх вчинках, а на цьому непотребі, який викохав пууутіна і його режим?

    Це питання нашої гідності. І якщо деякі медійники не доросли до цього – зараз саме час гартувати свою гідність і самоповагу, прикладів для самовдосконалення в новітній історії України безліч.

    І припиніть увесь цей шлак тягнути в наші ефіри, і в наше життя.

    Досить! Хто цього не усвідомить – теж опиниться на узбіччі.

    Боже! Дай українцям прозріння і покаяння, бо вони навіть під бомбовими ударами шукають виправдання кривавому колективному путіну.

    Слава Україні!

    Джерело: блог Анжеліки Рудницької

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія телебачення пропаганда війна інформаційна війна #stoprussia
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    Шануйте наших героїв, а не путінську пропагандистку Овсяннікову