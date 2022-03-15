Шануйте наших героїв, а не путінську пропагандистку Овсяннікову
Скільки можна концентруватися не на власних здобутках?
Українські медійники дружно обговорюють пост рослібералки про Русь і плакат росредакторки «no war» за спиною ведучої новин.
Погортаєш стрічку – просто топ-новина.
Я категорично проти усіх цих загравань і виправдовувань рашистів усіх мастей. Вони мають зникнути з нашого життя разом з рашкою. Їм час і місце – на смітнику історії.
Скільки можна концентруватися не на власних здобутках, проблемах і шляхах їх вирішення, перемогах, людях, героях і їхніх вчинках, а на цьому непотребі, який викохав пууутіна і його режим?
Це питання нашої гідності. І якщо деякі медійники не доросли до цього – зараз саме час гартувати свою гідність і самоповагу, прикладів для самовдосконалення в новітній історії України безліч.
І припиніть увесь цей шлак тягнути в наші ефіри, і в наше життя.
Досить! Хто цього не усвідомить – теж опиниться на узбіччі.
Боже! Дай українцям прозріння і покаяння, бо вони навіть під бомбовими ударами шукають виправдання кривавому колективному путіну.
Слава Україні!
Джерело: блог Анжеліки Рудницької