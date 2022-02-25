Загиблим захисникам острова Зміїний присвоять звання Героя України

Загарбники пропонували прикордонникам на острові Зміїний здатися, але вони відмовилися

Загарбники пропонували прикордонникам на острові Зміїний здатися, але вони відмовилися

Мужнім прикордонникам посмертно присвоять звання Героя України

Усі військовослужбовці, які перебували на острові Зміїний, загинули, захищаючи територію України від російських військ. Їм присвоять звання Героя України посмертно, повідомив президент Володимир Зеленський.

«На острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройські загинули. Але – не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну», – сказав президент.

За його словами, втрати серед українських військових сягнули 137 людей.

«За попередніми даними, на жаль, ми втратили 137 наших героїв, з них 10 офіцерів. Поранено 316», – додав Зеленський.

Президент додав, що через окупантів гинуть не лише військові, але й цивільні.

«Ворог наносить удари не тільки по військових об'єктах, а і по цивільних. Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло і ніколи не буде пробачено», – підкреслив він.

24 лютого, захищаючи острів Зміїний від вторгнення російських окупантів, загинули 13українських прикордонників. Загарбники пропонували їм здатися, але вони відмовилися. Радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка уточнив, що до захисників острова Зміїний підійшов російський корабель і запропонував їм здатися. Однак прикордонники відмовилися і жорстко послали окупантів.

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Нагадаємо, Зміїний захопили увечері 24 лютого.

Ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

Ще Росія розбомбила острів Зміїний: бійці ЗСУ тримають оборону.

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