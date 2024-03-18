«Дорогая пєвіца». Про шлях Таїсії Повалій

Повалій, яка продовжує проживати у РФ та підтримувати режим Путіна, нещодавно отримала російський паспорт

«Повалій ніколи не була «запитом авдиторії»

Прочитала новину про Таїсію Повалій і згадала 90-ті.

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Тая ніколи не була «запитом авдиторії». Вона була талановитою співачкою з сильним голосом і репертуаром, який годився для фестивалів, але який не дуже слухали українці. Ні дорогі костюми, прикраси, зачіски, побрехеньки про вирізані ребра і т.д. не могли зробити Таю номером 1 в Україні.

Її статус – це гнучкість чоловіка-продюсера, який всіма правдами і неправдами добивався присутності співачки скрізь.

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«Дорогая женщіна, дорогая пєвіца» – так визначили дороговказ співачки.

Цей шлях привів її у Верховну Раду України у команді злочинця-втікача, якого «авдиторія» вирішила таки обрати президентом, і разом з яким артистка накривала пʼятами у Москву після Революції Гідності.

Тепер вона «горда» бути тією, яка голосує за вбивство власної матері і рідних, які продовжують жити в Україні.

До речі, теж народна артистка України.

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Що там у нас із культурною політикою і стратегією?

Ну і новина звучить так: «Новини, яких краще б не було. Але. Досі народна артистка України (колишня, позбавили звання), ексдепутатка Верховної Ради України і прихильниця януковича Таїсія Повалій похизувалася російським паспортом і прокоментувала: «Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни – росєї. Мене переповнює неймовірна гордість через те, що я є частиною великого народу. За кого я проголосувала? За шлях до світла і творення».

У цей самий час росія атакує Україну, де живуть рідні Таї.

Зрадників не любить ніхто. Але, мабуть, ще не прийшов час, коли просто Таї це скажуть і на росії».