У Київ просочились російські диверсанти – президент

изначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва

Міноборони каже, що в изначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва

Зеленський закликав киян дотримуватись равил комендантської години

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до Києва зайшли диверсійні групи ворога. Збройні сили приступили до оборони столиці, заявив президент на екстреному брифінгу.

«Маємо інформацію що у Київ зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян – будьте уважними, дотримуйтесь правил комендантської години», – закликав Зеленський.

Він додав, що залишається в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. Тим часом у Міністерстві оборони повідомили, що «визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва».

Раніше Зеленський повідомив, що Росія позначила його як «ціль номер один», але він зі своєю родиною залишається у Києві.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Вона буде проводитися протягом 90 днів. Мобілізацію провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської. Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

Також президент звернувся до ЄС: якщо Путін не отримає гідної відсічі, він піде далі.

До слова, киянам роздаватимуть зброю: де отримати.

Важливо пам'ятати. що у Києві ввели комендантську годину. Вона діє з 22 години до 7 ранку.

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