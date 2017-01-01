Реформи в Україні «врятує» тільки Гаррі Потер

Українці не хочуть чекати

Що потрібно українцям, які хочуть реформ, але відкидають з ходу всі реформи,- навіть ті, які не почалися? Що потрібно тим, хто прагне в Європу, але не хоче знати, що навіть польська «шокова» (шокова!) терапія принесла результати на 4-5 рік, а румунська чи болгарська не-шокова на 10-12- тий? Україні потрібен Гаррі Потер! Тільки він

Українці не хочуть чекати

Що потрібно українцям, які хочуть реформ, але відкидають з ходу всі реформи,- навіть ті, які не почалися? Що потрібно тим, хто прагне в Європу, але не хоче знати, що навіть польська «шокова» (шокова!) терапія принесла результати на 4-5 рік, а румунська чи болгарська не-шокова на 10-12- тий?

Україні потрібен Гаррі Потер! Тільки він здатен одним рухом чарівної палички зробити так, аби «проста людина» одразу побачила результати реформ. Але і в цьому разі українці все одно проголосували б за Принцесу на горошині, яка з матрацу істерила б, що паличкою треба було махати не так!

Джерело: блог Сергія Тарана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»