В Україні давно визрів запит на нових виборців
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Розсилка
Понад 60% українців вважають, що країні потрібні нові політичні лідери, вкотре нагадують «Демініціативи». Запит на нових – це найстаріший запит в нашій політиці
Ви будете здивовані, але у кожній парламентській кампанії 99% партій – це «нові проекти». Виняток – «Батьківщина», яка пережила кілька кампаній поспіль.
А так, виборчий конвеєр традиційний:
- запит на нових;
- обрання нових та швидше розчарування;
- див. пункт перший.
Традиційні і очікування від політиків – від «чесні» і «бідні» до «роздають гречку». А буває, що і «чесні», і «бідні», що «роздають гречку». Рідко виборці питають про «нові закони»…
Часто думаю, що в Україні давно визрів запит на нових виборців.
Джерело: блог Сергія Тарана