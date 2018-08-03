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    Думки вголос

    В Україні давно визрів запит на нових виборців

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    В Україні давно визрів запит на нових виборців

    Понад 60% українців вважають, що країні потрібні нові політичні лідери, вкотре нагадують «Демініціативи». Запит на нових – це найстаріший запит в нашій політиці

    Ви будете здивовані, але у кожній парламентській кампанії 99% партій – це «нові проекти». Виняток – «Батьківщина», яка пережила кілька кампаній поспіль.

    А так, виборчий конвеєр традиційний:

    • запит на нових;
    • обрання нових та швидше розчарування;
    • див. пункт перший.

    Традиційні і очікування від політиків – від «чесні» і «бідні» до «роздають гречку». А буває, що і «чесні», і «бідні», що «роздають гречку». Рідко виборці питають про «нові закони»…

    Часто думаю, що в Україні давно визрів запит на нових виборців.

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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