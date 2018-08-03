В Україні давно визрів запит на нових виборців

Понад 60% українців вважають, що країні потрібні нові політичні лідери, вкотре нагадують «Демініціативи». Запит на нових – це найстаріший запит в нашій політиці

Ви будете здивовані, але у кожній парламентській кампанії 99% партій – це «нові проекти». Виняток – «Батьківщина», яка пережила кілька кампаній поспіль.

А так, виборчий конвеєр традиційний:

запит на нових;

обрання нових та швидше розчарування;

див. пункт перший.

Традиційні і очікування від політиків – від «чесні» і «бідні» до «роздають гречку». А буває, що і «чесні», і «бідні», що «роздають гречку». Рідко виборці питають про «нові закони»…

Часто думаю, що в Україні давно визрів запит на нових виборців.

Джерело: блог Сергія Тарана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»