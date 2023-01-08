Головна Думки вголос Сергій Борщевський
search button user button menu button
Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Операція «Різдвяне перемир'я»

glavcom.ua
Гундяєв та Путін хотіли явити «миролюбство»

Пропозиція Москви про перемир'я з 6 по 7 січня була добре прорахованою провокацією

Хронологічно це виглядало так. Першим голос подав Гундяєв. Назвавши розв'язану Росією війну «міжусобним конфліктом», він закликав всі сторони «припинити вогонь і встановити Різдвяне перемир'я...щоб православні люди могли відвідати служби в Різдво Христове».

Було б наївно думати, нібито це імпровізація, нібито російська церква раптом настільки віддалилася від російської держави, що дозволила собі ініціювати щось без погодження з Кремлем.

І справді, невдовзі з'явилася інформація про те, що Путін віддав розпорядження Шойгу видати відповідний наказ, окресливши саме той часовий діапазон «перемир'я», який перед тим озвучив Гундяєв. Що зайвий раз доводить підпорядкованість РПЦ не Богові, а Сатані.

Вірно сказала колись Валерія Новодворська, РПЦ – це ідеологічний відділ «Єдиної Росії». З тією поправкою, що за часи Путіна РПЦ підпорядкували Луб'янці.

І українська влада, і світові лідери цілком правильно розцінили ініціативу «перемир'я» як маневр для прикриття перегрупування військ держави-агресора.

Слушною є й думка про те, що в такий спосіб Росія хотіла явити «миролюбство», в яке, однак, крім її нечисленних спільників з теж недоброю репутацією, уже ніхто не вірить.

Але була, здається, ще одна мета. Згадаймо, ще зовсім недавно, 14 грудня, речник Кремля Пєсков заявив, що ні про яке перемир'я ні на Різдво, ні на Новий рік не йдеться. А 25 грудня і новорічна ніч були позначені інтенсивними обстрілами території України та людськими жертвами.

Пропозиція Москви про перемир'я з 6 по 7 січня була добре прорахованою провокацією, спрямованою на міжконфесійний поділ громадян України і розрахованою на можливу негативну реакцію країн, які підтримують Україну і чиє населення сповідує не православ'я.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія церква путін Різдвяні свята

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пес Патрон – талісман Служби з надзвичайних ситуацій України
Подарунок до Різдва. Стартував мультсеріал «Пес Патрон»
Вчора, 15:46
Скріншот відео
Ані Лорак привітала шанувальників з Різдвом, стрибаючи у вінку та вишиванці
7 сiчня, 20:23
Митрополит Епіфаній проводить Богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києва
Епіфаній не став поминати патріарха Кирила під час різдвяної служби у Лаврі (відео)
7 сiчня, 11:32

Сергій Борщевський

Операція «Різдвяне перемир'я»
Операція «Різдвяне перемир'я»
До уваги пана Макрона: єдиною гарантією безпеки для Франції буде перемога України
До уваги пана Макрона: єдиною гарантією безпеки для Франції буде перемога України
Головний підсумок року: війна прийшла в Росію
Головний підсумок року: війна прийшла в Росію
Пане Шольце, хто вам сказав, що хтось укладатиме мир з Путіним?
Пане Шольце, хто вам сказав, що хтось укладатиме мир з Путіним?
Деокупація Криму. Необхідне уточнення до заяви Таміли Ташевої
Деокупація Криму. Необхідне уточнення до заяви Таміли Ташевої
Росія – збірна світу. Рахунок 20:193
Росія – збірна світу. Рахунок 20:193

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Кирило Тимошенко виставив фото різдвяної вечері і обурив мережу
31K
Скандальний боксер Ломаченко написав черговий пост і знову порадував росіян
19K
Росіяни готуються до наступу ЗСУ в двох областях – британська розвідка
15K
Представник ГУР повідомив, коли Україна вийде на кордони 1991 року
13K
Хизувалася розкішним життям. Речниця ДПСУ потрапила в скандал
8620
Представники Московської церкви здійснили обряд вуду у Лаврі (відео)

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту