2024 рік розпочався. Задача української дипломатії – зменшувати російські впливи

Для нас і світу в цілому надзвичайно важливо, якими будуть результати листопадових президентських виборів у США і червневі вибори до Європейського парламенту

Цього року вибори різного рівня мають відбутися у майже 70 країнах світу

2024 рік розпочався: всі на вибори! Ну, не всі, але багато хто. Цього року вибори різного рівня мають відбутися у майже 70 країнах світу і низці міжнародних організацій. А в деяких зміни відбулися вже 1 січня.

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Приміром, головувати в ОБСЄ після багатомісячного шантажу росії, яка блокувала кандидатуру Естонії, з 1 січня випало Мальті, а головування в Раді ЄС від Іспанії перейшло до прихильної Бельгії, але з 1 липня на Україну чекатиме піврічне турбулентне головування Угорщини. Своєю чергою, главою Федеральної ради, тобто де-факто президенткою Швейцарії на 2024 рік парламент країни на закритому засіданні обрав Віолу Амгерд, донедавна міністра оборони, яка на цій посаді запам'яталася тим, що адекватно оцінювала російську загрозу.

Звичайно, деякі із запланованих виборів відбудуться у таких безнадійно авторитарних країнах, як росія (президентські та місцеві) і Білорусь та Іран (парламентські, 25 лютого і 1 березня відповідно), де влада визначить переможців заздалегідь.

Для нас і світу в цілому надзвичайно важливо, якими будуть результати листопадових президентських виборів у США і червневі вибори до Європейського парламенту. А ще ж попереду вибори різного рівня у 18 країнах Європи і далі – від парламентських та президентських у Грузії до загальних у Мексиці. І в усіх цих країнах – залежно від специфіки кожної – важливо не лише протидіяти сьогоднішнім російським наративам і доносити правду про сьогоднішню українсько-російську війну, а й викривати незмінно агресивну сутність росії, яка впродовж своєї історії – царської, совєтської та постсовєтської – завинила перед багатьма народами світу.