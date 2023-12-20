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Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

На Заході розмірковують, що стане з Україною. А що стане із Заходом?

glavcom.ua
Цивілізований світ 2014 року сподівався, що росія вгамує свій апетит, обмежившись Кримом та окупованими територіями Донецької й Луганської областей
фото з відкритих джерел

Цивілізований світ волів мати справу з царською, а згодом із більшовицькою росією, а не з демократичною Українською Народною Республікою

У разі перемоги Росії українці зіштовхнуться з таким терором, якого Європа не бачила з часів Гітлера та Сталіна, – наводять вітчизняні ЗМІ міркування солідного американського видання Foreign Policy. Сенс цього застереження в тому, щоб спонукати США швидше надати Україні суттєву військову допомогу. Думка слушна, як і передбачення, що перемога Росії заохотить інші авторитарні режими і – навпаки – може налякати європейських союзників США і зруйнувати систему колективної безпеки.

Все вірно і начебто годилося б подякувати Foreign Policy за підтримку, за об'єктивну оцінку ситуації та намагання достукатися до сильних світу цього, а проте публікація залишає неприємний присмак. Власне, не сама публікація, а ця відстороненість. Бо й справді, хто вам сказав, панове, що терор за вашим сценарієм обмежиться Україною, а ви збоку будете українцям співчувати? Ви певні, що російський режим за такого розвитку подій зводив би порахунки лише з українськими «нацистами», а ненависним йому англосаксам дав би спокій?

Коли Іван Франко писав «Захар Беркут», він не переймався геополітичними питаннями, він писав про те, що добре знав. Про те, як прості українці заступили шлях ординцям, бо якби не заступили, орда посунула б далі.

Цивілізований світ волів цього не помічати. Цивілізований світ волів мати справу з царською, а згодом із більшовицькою росією, а не з демократичною Українською Народною Республікою. Цивілізований світ 1934 року прийняв СРСР до Ліги Націй, заплющивши очі на Голодомор і масові репресії. Цивілізований світ 2014 року сподівався, що росія вгамує свій апетит, обмежившись Кримом та окупованими територіями Донецької й Луганської областей.

Не вгамувала і не обмежилася. І якщо ви досі живете мирним життям, то це тому, що сьогодні нащадки героїв Івана Франка, як тоді їхні предки, заступили шлях орді. Ви живете мирним життям тому, що кожного дня кращі сини та доньки України віддають свої життя. Віддають за нашу і вашу свободу.

Якби не вони, російські солдати уже плюндрували б ваші країни, вбивали б і грабували б вас. Зрозумійте нарешті, що авторитарні режими завжди мають перевагу над демократіями, бо вони краще мобілізовані і для ухвалення рішень не потребують консультацій, дебатів, голосувань у верхній та нижній палатах, їм не загрожує вето якогось Орбана чи Фіцо. Росія розв'язала війну проти України тому, що їй потрібні території та ресурси. Потрібні, щоб, завоювавши Україну, напасти на вас.

І найгірший сценарій, який міг би чекати на Захід і про який не згадує Foreign Policy, це якби – вбивши кращих українців, про що йдеться в публікації, – росія рекрутувала б живих  до свого війська, яке потім посуне далі. Бо українці вміють воювати, в чому Захід уже пересвідчився. Інстинкт самозбереження мав би підказати західним демократіям, як діяти в цій ситуації.

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Теги: росія історія Європа українці репресії

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