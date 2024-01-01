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Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

Якщо Захід чекатиме офіційного оголошення війни, він програє

glavcom.ua
Єдиною гарантією дальшого існування цивілізованого світу є демонтаж імперії зла й утворення на її місці нових незалежних національних держав
фото: Depositphotos

Напередодні Нового року ми почули дві важливі заяви, що пролунали з Пекіну та Пхеньяну

Російська армія вдерлася в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді широкомасштабна війна проти України триває 677 днів.

Атака ХАМАСу на Ізраїль почалася 7 жовтня 2023 року і призвела до війни, що також триває. На думку української Вікіпедії, «це п'ятий епізод конфлікту між Газою та Ізраїлем». На мою думку, це другий епізод неоголошеної війни, яку очолювані росією сили зла вже ведуть проти цивілізованого світу.

Напередодні Нового року ми почули дві важливі заяви, що пролунали з Пекіну та Пхеньяну.

У Пекіні товариш Сі в новорічному посланні наголосив, що Китай «поза сумнівом, возз'єднається». А незадовго перед тим він же заявив, що це «возз'єднання» неминуче, і «в цьому полягає головний національний інтерес і цього бажає народ». А бажання народу для диктаторів, як відомо, закон.

Того ж дня у Пхеньяні товариш Кім висловився в тому дусі, що війна на Корейському півострові може розпочатися будь-якої миті.

А ще ж хусити, Хезболла...

Якщо західні лідери чекатимуть офіційного оголошення війни, вони програють. Цивілізований світ програє. Війна вже точиться.

Якщо колективний Захід сподівається вберегти від війни свої країни, він помиляється. Якщо Захід гадає, нібито бойові дії вдасться обмежити територією України чи ще якихось кількох країн, він помиляється. І ці помилки можуть стати для нього фатальними.

Щоб ліквідувати будь-яку загрозу, треба ліквідувати джерело загрози. Таким джерелом є росія в її нинішньому стані. Єдиною гарантією дальшого існування цивілізованого світу є демонтаж імперії зла й утворення на її місці нових незалежних національних держав. Час нарешті це зрозуміти.

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Теги: росія Ізраїль армія війна Китай закон 24 лютого

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Сергій Борщевський

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