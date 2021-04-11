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    Думки вголос

    Європейська дипломатія, або Які вони насправді друзі України

    Європейська дипломатія, або Які вони насправді друзі України

    Помаранчева кепка на моїй антресолі нагадала про дещо незвичний епізод з далекого минулого

    Зранку 22 листопада 2004 року, наступного дня після вкрадених виборів, четверо дипломатів українського посольства у Вашингтоні, в тому числі і я, зробили заяву протесту. Зранку 23 листопада трапилося те, що ніхто собі уявити не міг: у Києві стояв Майдан, почалася Помаранчева революція.

    У мене почав розриватися телефон. Подзвонив Річард Фонтейн з офісу сенатора МакКейна і сказав, що сенатор нас підтримує. Подзвонила моя подруга з німецького посольства і стислим від емоцій голосом сказала, що ми молодці. Подзвонили колеги з польського посольства і сказали багато теплих слів, а на завершення - пообіцяли, що вже сьогодні посольства ЄС у Вашингтоні виступлять із заявою на нашу підтримку.

    Наступного дня поляки подзвонили і сказали, що заява буде не від всіх країн ЄС, а тільки від найбільших і найсміливіших друзів України. Наступного дня подзвонили і сказали, що заява буде тільки від польських дипломатів, бо вони і є наші найбільші друзі. Потім подзвонили і сказали, що вони звичайно найбільші друзі, але текст треба все ж таки узгодити і з просто середніми друзями. Ще через день подзвонили і сказали, що потрібний все ж таки консенсус ЄС і що нам подзвонять з цього приводу із нідерландського посольства, оскільки Нідерланди тоді головували.

    Пройшов майже місяць. Ми вже й забулися про цю історію. І тут перед Різдвом – дзвінок з нідерландського посольства! На знак підтримки нас вирішили запросити у ресторан, а в ресторані подарували кожному по помаранчевій кепці з нідерландським логотипом!

    Та кепка і досі лежить десь в Києві на антресолі. Нагадує мені як він іноді виглядає – консенсус.

    Джерело: блог Олександра Щерби

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС дипломатія революція Помаранчева революція
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