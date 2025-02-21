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Олександр Щерба Дипломат, надзвичайний і повноважний посланник першого класу, посол України в Австрії

Яка тоді різниця між Богом і Сатаною?

glavcom.ua
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«Це ваша година тепер…»
фото з відкритих джерел

Ми живемо в епоху, де Зло має безліч лідерів, а Добро – набагато менше

Колись моя віра в Бога була велика, як світ. Бог був скрізь. Але після 24 лютого вона зменшувалася, зменшувалася… Аж поки не зменшилася до одного потертого Євангелія, одного образу, який бачу щодня, і одної короткої молитви. Отче наш…

Я більше не певен, де в цьому світі Бог. Мабуть, в молитві. Мабуть, в чудесах, які Бог періодично являє. Мабуть, в рядках Євангелія, які розповідають правдиву історію людини, яка пішла на хрест за любов і яка говорила до людей, як ніхто не говорив.

Але…

Ми живемо в епоху, де Зло має безліч лідерів, а Добро – набагато менше. Христос казав: «Це ваша година тепер, влада темряви…». І на глобальному рівні навіть церква, здебільшого, стала частиною цієї влади.

В Росії православна церква живить гарячою кровʼю сатанистську війну. В католицькому Римі церква вирішила, що її робота – бути не захисником добра, а посередником між добром і злом. Євангельські церкви Європи працюють на тихий комфорт європейців. Євангельські церкви Америки креативно, пристрасно і з вигодою для себе служать владі. Виявляється, святе місце таки буває порожнє.

«Це ваша година тепер…». Христос сказав ті слова перед тим, як його розіпʼяли. Кого збираються розпинати зараз, вже зрозуміло. Соціальні мережі вже бурлять: «Розіпни! Розіпни!» За рівнем ненависті до України твіттер Маска майже зрівнявся з російськими соцмережами. Ті, хто прагне розпʼяття України, пишуть про себе «Christian first». Але це вже нікого не дивує.

Дехто дивиться на Путіна і старанно цитує апостола: «нема влади не від Бога». А я не згоден з апостолом. Путін – не від Бога. Гітлер – не від Бога. Бо якщо вони від Бога, то яка тоді різниця між Богом і Сатаною.

Його Святість, Папа Римський демонстративно співчуває стражданням України, але боїться сказати, хто ці страждання спричинив. Тим часом набагато менш святі люди віддають своє життя за други своя, зупиняючи Зло. Хто духовний герой сучасного світу – намісник Господа в його папських палатах чи той, хто на порозі смерті, перед лицем Зла, в трупному смороді сказав «Слава Україні»? Для мене відповідь очевидна.

«Це ваша година тепер». Ці євангельські слова дещо пояснюють в глобальному наступі тьми. Іноді таке буває: приходить вона – година зла. Але «година» – це ж не назавжди. І те, що саме Україна стала моральним роздоріжжям для світу, навколо якого в очікуванні розпʼяття радісно метушаться міжнародні фарисеї, фальшиві пророки, олігархи та криптофаш-сти, говорить про те, що щось особливе є в цій землі. Чомусь саме вона стоїть у глобальної тьми кісткою в горлі.

І це чомусь дає мені і гордість, і надію.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Папа Римський путін влада 24 лютого релігія соціум війна

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