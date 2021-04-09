Ердоган напередодні візиту Зеленського обговорив з Путіним Донбас

У Кремлі наголосили, що українське питання в розмові було порушено на прохання Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент РФ Володимир Путін зідзвонилися на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини і відправки бойових кораблів ВМС США в Чорне море.

Агентство Анадолу з посиланням на управління у зв'язках Адміністрації президента Туреччини повідомило, що Ердоган і Путін обговорили шляхи розвитку турецько-російських зв'язків і регіональні процеси.

У Кремлі заявили, що на прохання Ердогана в розмові було порушено українське питання.

В ході розмови Путін вчергове звинуватив Україну в «небезпечних провокаційних діях» на Донбасі, «спрямованих на загострення обстановки на лінії зіткнення».

Телефонна розмова Ердогана і Путіна відбувся за день до запланованого робочого візиту Володимира Зеленського в Туреччину, в ході якого планується зустріч з турецьким лідером.

Анкара заявила, що на тлі стягування російських військ до кордону з Україною два військові кораблі США наступного тижня пройдуть через протоку Босфор і будуть перебувати в Чорному морі до 4 травня.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним закликала його скоротити військову присутність біля кордонів України. Російський президент заявив їй, що це є внутрішньою справою РФ.

Сьогодні у Кремлі заявили, що РФ стягнула війська до кордону з Україною, щоб «захистити російських громадян на Донбасі».

Натомість головнокомандувач Збройних сил зробив заяву щодо інформаційних атак Росії. Він наголосив, що Росія намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені й посіяти паніку серед жителів тимчасово окупованих територій.

Напередодні Пєсков заявив, що російські війська перебуватимуть біля кордонів України стільки, скільки буде визнано доцільним керівництвом РФ. Також відомо, що Росія стягує до кордону з Україною ракетні комплекси «Іскандер».

У звіті ЄС йдеться, що Кремль активізує дезінформацію проти України на тлі «брязкання зброєю» біля кордонів.

Російські розслідувачі із Conflict Intelligence Team повідомили про новий військовий табір поблизу Воронежа. У ньому начебто помітили польовий табір з технікою, наметами для шпиталю і казарм.

Напередодні у мережу потрапили переговори бойовиків з російськими кураторами. На питання «Так це ж наші?», з боку російських кураторів слідує жорстка відповідь: «Они мясо – их не жаль. Главное – начать активную стадию. Тогда наши, которые на ленте, смогут полноценно зайти».

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

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