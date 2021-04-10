У Швейцарії після Covid-вакцинації померло 55 осіб

Попри отримання щеплення, доказів того, що вакцинація не була причиною смерті виявити не вдалося

У Швейцарії після вакцинації від коронавірусу померли 55 осіб.

Про це повідомляє швейцарський національний регулятор у сфері обігу ліків (Swissmedic).

У відомстві зазначили, що попри отримання щеплення, доказів того, що вакцинація не була причиною смерті виявити не вдалося.

Вік померлих становив у середньому 84 роки.

«У 55 важких випадках люди померли в різний час після вакцинації. Вік померлих становив у середньому 84 роки, і у більшості з них раніше були серйозні захворювання», – йдеться в повідомленні.

Ці випадки були проаналізовані особливо ретельно. Зазначається, що такі захворювання, як інфекції, серцево-судинні захворювання або захворювання легенів та дихальних шляхів, спричинили смерть незалежно від щеплень.

У Великій Британії виявили 79 випадків утворення тромбів після вакцинації від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca, з них 19 закінчилися смертю пацієнтів.

Раніше компанія AstraZeneca надала інформацію, що її вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх віків. Згідно з попередніми результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб, вакцина показала ефективність 79% та 100% ефективність проти важкого або критичного перебігу захворювання.

Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.