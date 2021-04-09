РФ стягнула війська до кордону з Україною, щоб «захистити російських громадян на Донбасі»

РФ стягує свої війська до кордонів з Україною

У Путіна звинувачують Україну в «ескалації на лінії розмежування»

У Кремлі заявили, що готові захистити російських громадян на Донбасі, якщо у цьому буде необхідність. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, пише «Інтерфакс».

Він заявив, що українська влада може перейти до вирішення «конфлікту на Донбасі силовими методами», а тому РФ вживатиме усі необхідні заходи, щоб попередити «масовим жертвам серед цивільного населення у цьому регіоні»

«Ситуація на лінії розмежування на Україні надзвичайно нестабільна. Динаміка розвитку цієї ситуації і динаміка поведінки української сторони створює небезпеку відновлення повномасштабних бойових дій», – сказав Пєсков.

Представник Кремля також заявив про ймовірність «повторення Сребрениці на південному сході України», а тому «всі цивілізовані країни світу у разі будуть цьому всіляко протидіяти з тим, щоб не допустити катастрофи».

Пєсков заявив, що Збройні сили України взяли «лінію на ескалацію» провокаційних дій на лінії розмежувань.

«Все це створює потенційну загрозу для відновлення громадянської війни на Україні», – сказав він.

За його словами, повноформатні бойові дії будуть представляти небезпеку для Росії.

Сьогодні головнокомандувач Збройних сил зробив заяву щодо інформаційних атак Росії. Він наголосив, що Росія намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені й посіяти паніку серед жителів тимчасово окупованих територій.

Напередодні Пєсков заявив, що російські війська перебуватимуть біля кордонів України стільки, скільки буде визнано доцільним керівництвом РФ. Також відомо, що Росія стягує до кордону з Україною ракетні комплекси «Іскандер».

У звіті ЄС йдеться, що Кремль активізує дезінформацію проти України на тлі «брязкання зброєю» біля кордонів.

Російські розслідувачі із Conflict Intelligence Team повідомили про новий військовий табір поблизу Воронежа. У ньому начебто помітили польовий табір з технікою, наметами для шпиталю і казарм.

Напередодні у мережу потрапили переговори бойовиків з російськими кураторами. На питання «Так це ж наші?», з боку російських кураторів слідує жорстка відповідь: «Они мясо – их не жаль. Главное – начать активную стадию. Тогда наши, которые на ленте, смогут полноценно зайти».

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

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