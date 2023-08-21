Головна Думки вголос Андрій Сенченко
search button user button menu button
Андрій Сенченко Лідер Всеукраїнського правозахисного руху «Сила права»

Ситуація на фронті: три завдання України

glavcom.ua
Незважаючи ні на що, на військовому фронті продовжується наступ ЗСУ
фото: ЗСУ

Ми робимо все, щоб політичний та економічний тиск на Росії був максимальним

Останнім часом на Заході явно збільшилася кількість публікацій про нібито мало не провал українських наступальних операцій.

Більше того, деякі чиновники НАТО пропонують Україні відмовитись від своїх територій на користь росії.

Це, звісно, неприємно. Але головне, що позиція українського народу, армії, військово-політичного керівництва є однозначною. А саме – жодних територіальних поступок не може бути. Для нас перемогою є повернення до кордонів 1991 року. Повне відновлення суверенітету України над своєю територією. Отримання репарацій з Росії як із держави-агресора.

На жаль, окремі натовські чиновники, окремі аналітики у різних західних медіа висловлюють якісь ідеї на межі просто ідіотизму. І тут важливо не просто дезавуювати такі ідеї, а й притягувати до відповідальності тих, хто їх поширює.

Незважаючи ні на що, на військовому фронті продовжується наступ ЗСУ. Навряд чи можна з боку адекватно оцінювати його ефективність. На мою думку, Україна правильно робить, що, незважаючи на різного роду підштовхування, не кидається в атаку без відповідного озброєння (тих самих літаків), намагається берегти своїх військовослужбовців, діяти оптимально в тій чи іншій ситуації.

Всім критикам темпів цього наступу, особливо західним, слід постійно нагадувати, як повільно і сумно сам Захід дає нам зброю та боєприпаси. Тож нинішні темпи – похідне від тієї тягомотини, яку влаштовують партнери з передачею нам всього необхідного, що давно запитується. У результаті, коли в нас вже з’явилося хоч щось для наступу (танки, бронетранспортери), росія встигла максимально щільно замінувати наші території шляхом можливого наступу ЗСУ, вибудувати ешелоновану оборону. Звичайно, це, як і тотальна перевага росіян у повітрі, значно стримує наш наступальний процес. Але він іде. І це дуже важливо.

Щодо дипломатичного фронту, Україна тут, на мою думку, діє дуже послідовно.

По-перше, ми чітко артикулюємо наше розуміння формули світу. Не даємо розмазувати, розмивати її ні нашим традиційним партнерам, ні новим країнам, які приєднуються до обговорення.

По-друге, ведемо постійні переговори щодо надання нам необхідних озброєнь та боєприпасів – у потрібних обсягах.

По-третє, ми робимо все, щоб політичний та економічний тиск на Росії був максимальним. І тут є над чим працювати. Наприклад, поведінка Індії – сторони саміту G20, що приймає, говорить про не зовсім адекватне розуміння того, що відбувається. Заяви у стилі «ми не запрошуватимемо Україну, тому що саміт це – виключно про економіку, а не про пошук справедливого світу» не мають нічого спільного з дійсністю. Адже російсько-українська війна та такі її складові, як вихід країни-агресора із зернової угоди, підриває світову економіку. Провокує загрозу голоду на Африканському континенті. А тому не можна відривати вирішення питань війни та миру – від глобальної економіки. Дивно, що Індія цього не розуміє – чи вдає, що не розуміє.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія саміт війна Індія Україна боєприпаси озброєння танки переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Західні союзники можут ьспонукати Україну поступитися окупованими територіями
Захід запропонує Києву вступ до НАТО в обмін на поступки Росії – WSJ
Вчора, 16:50
Початок повномасштабного вторгнення для багатьох став шоком
Як ми проспали війну
16 серпня, 09:03
Ще одна країна приєдналася до гарантій безпеки для України
Ще одна країна приєдналася до гарантій безпеки для України
15 серпня, 21:11
Литва оцінює можливість провокацій з боку «Вагнера» як відносно невисоку, але повністю їх не виключає
Провокації «вагнерівців». Посол Латвії в НАТО зробив заяву
4 серпня, 08:39
Згідно із законодавством, міністром оборони України є цивільна особа
Міністру Резнікову знайдено заміну, і це не Буданов – джерело «Главкома»
2 серпня, 11:34
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Катару Мухаммад бін Абдулрахманом Аль Тані
Зеленський зустрівся з прем'єром-міністром Катару (фото)
28 липня, 18:18
Ведант Пател
Держдеп США розкритикував «щедрий» подарунок Путіна для Африки
28 липня, 04:42
38 із 55 країн Африки не відправили своїх лідерів на саміт Росія-Африка
Атака «Шахедів» на Харківщину і бойкот саміту Росія-Африка: головне за ніч
26 липня, 07:14
Під Бахмутом українські захисники нищать ворожу техніку та ліквідовують загарбників
ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога під Бахмутом: знищено вісім складів боєприпасів
25 липня, 14:29

Андрій Сенченко

Ситуація на фронті: три завдання України
Ситуація на фронті: три завдання України
Молдавський плацдарм росіського диктатора
Молдавський плацдарм росіського диктатора
Бюрократичний запал і реалії війни
Бюрократичний запал і реалії війни
Щодня в Криму цілими «камазами» відспівують російських солдатів
Щодня в Криму цілими «камазами» відспівують російських солдатів
П’ятий пакет санкцій ЄС путін навіть не помітить
П’ятий пакет санкцій ЄС путін навіть не помітить
Кінець російської імперії
Кінець російської імперії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Мер Львова показав дружині сідниці іншої жінки
9408
Чехія готує програму для повернення українських біженців: що вона передбачає
7320
Росія створює ще одну армію – британська розвідка
4534
Мухарський розповів, чому «чоловік в Україні – безправна істота. Сировинний придаток до самки»
4387
Розвідка повідомила, коли Кремль оголосить публічну мобілізацію
4028
Влада розраховує на безкінечну фінансову допомогу? Мушу вас розчарувати

Новини

Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Сьогодні, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Сьогодні, 04:57
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Вчора, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту