Наступ України. ЗСУ діють навіть краще, ніж можна було очікувати

Яскраві події будуть швидшими, ніж можна очікувати

Ми вийдемо до моря і повернемо своє

Прорив оборони супротивника – найскладніший вид бойових дій. Це кривава бійка, яка супроводжується втратами з обох боків.

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Всім нам хотілося б бачити «Севастополь за два дні», але в такій ситуації це неможливо.

Харківська операція зі швидким проривом оборони противника і переходом у наступ – вдалий виняток, який неможливо відтворювати щоразу.

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Сили оборони діють планово і навіть краще, ніж можна було очікувати.

Противник у відповідь атакує інформаційно, намагаючись посіяти розчарування та паніку.

Не ведіться. Спокійно. Видихніть і наберіться терпіння.

Яскраві події будуть швидшими, ніж можна очікувати. Ми вийдемо до моря і повернемо своє неминуче. Потрібно трохи зачекати.