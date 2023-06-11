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Олексій Арестович військовий експерт

Наступ України. ЗСУ діють навіть краще, ніж можна було очікувати

glavcom.ua
Яскраві події будуть швидшими, ніж можна очікувати

Ми вийдемо до моря і повернемо своє

Прорив оборони супротивника – найскладніший вид бойових дій. Це кривава бійка, яка супроводжується втратами з обох боків.

Всім нам хотілося б бачити «Севастополь за два дні», але в такій ситуації це неможливо.

Харківська операція зі швидким проривом оборони противника і переходом у наступ – вдалий виняток, який неможливо відтворювати щоразу.

Сили оборони діють планово і навіть краще, ніж можна було очікувати.

Противник у відповідь атакує інформаційно, намагаючись посіяти розчарування та паніку.

Не ведіться. Спокійно. Видихніть і наберіться терпіння.

Яскраві події будуть швидшими, ніж можна очікувати. Ми вийдемо до моря і повернемо своє неминуче. Потрібно трохи зачекати.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна наступ росія ЗСУ

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Олексій Арестович

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