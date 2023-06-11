Наступ України. ЗСУ діють навіть краще, ніж можна було очікувати
Ми вийдемо до моря і повернемо своє
Прорив оборони супротивника – найскладніший вид бойових дій. Це кривава бійка, яка супроводжується втратами з обох боків.
Всім нам хотілося б бачити «Севастополь за два дні», але в такій ситуації це неможливо.
Харківська операція зі швидким проривом оборони противника і переходом у наступ – вдалий виняток, який неможливо відтворювати щоразу.
Сили оборони діють планово і навіть краще, ніж можна було очікувати.
Противник у відповідь атакує інформаційно, намагаючись посіяти розчарування та паніку.
Не ведіться. Спокійно. Видихніть і наберіться терпіння.
Яскраві події будуть швидшими, ніж можна очікувати. Ми вийдемо до моря і повернемо своє неминуче. Потрібно трохи зачекати.
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