ЗСУ ефективно проводять нічні атаки по позиціям окупантів – ISW

Нічні штурми дозволяють українським силам ефективніше використовувати західне обладнання

Українські військові мають тактичну перевагу при проведенні атак у нічний час завдяки наданому Заходом обладнанню із сучасними системами нічного бачення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російські джерела зазначають, що ЗСУ проводять атаки вночі, тому що західне обладнання забезпечує ЗСУ «відмінну» оптику нічного бачення. Нічні штурми дозволяють українським силам ефективніше використовувати західне обладнання.

Багато російських джерел заявляють, що останніми днями українські військові посилили нічні атаки, щоб максимально використати переваги, що надаються західними системами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Генштабі України повідомили, що російські війська провели безуспішні наступальні операції поблизу Білогорівки та Веселого. Російський блогер стверджував, що російська артилерія відбила невелику українську механізовану групу, яка намагалася прорвати російську оборону в цьому районі.

Українські війська продовжують обстріли російських тилів у Луганській області. Колишній чиновник «ЛНР» Родіон Мірошник, 10 червня, заявив, що за минулий тиждень українські війська 15 разів завдали ударів по позиціях росіян поблизу Лисичанська. Джерела РФ стверджували, що їхня ППО перехопила українську ракету, націлену на адмінбудівлю в Луганську.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська просунулися до 1400 метрів на різних невизначених ділянках Бахмутського напрямку. Російські блогери стверджували, що українські сили продовжували контратаки та просувалися на північний захід від Бахмута, зокрема поблизу Берхівки та Ягідного, а також на північний схід від Бахмута в районі Краснополівки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безрезультатні наступальні операції в напрямку Богданівки та Білої Гори.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Генштаб України зазначив, що російські війська вели безрезультатні наступальні дії на північ від Донецька в районі Сіверного та на південно-західній околиці Донецька в Мар’їнці.

Українські сили продовжували обмежені наземні атаки поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями та досягли незначних успіхів у цьому районі.

У ніч з 9 на 10 червня українські війська продовжували контратаки на заході Запорізької області та досягли успіхів у цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просувалися на захід і південь від Лобкового і на захід від Новопокровки. Російські джерела стверджували, що українські сили захопили Лобкове.

Російські джерела стверджували, що українські сили, 10 червня, продовжували обстрілювати російські тилові райони Херсонської області та Криму.