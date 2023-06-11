Головна Новини
search button user button menu button

ЗСУ ефективно проводять нічні атаки по позиціям окупантів – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ ефективно проводять нічні атаки по позиціям окупантів – ISW
Українські військові посилили нічні атаки
фото з відкритих джерел

Нічні штурми дозволяють українським силам ефективніше використовувати західне обладнання

Українські військові мають тактичну перевагу при проведенні атак у нічний час завдяки наданому Заходом обладнанню із сучасними системами нічного бачення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела зазначають, що ЗСУ проводять атаки вночі, тому що західне обладнання забезпечує ЗСУ «відмінну» оптику нічного бачення. Нічні штурми дозволяють українським силам ефективніше використовувати західне обладнання.

Багато російських джерел заявляють, що останніми днями українські військові посилили нічні атаки, щоб максимально використати переваги, що надаються західними системами.

У Генштабі України повідомили, що російські війська провели безуспішні наступальні операції поблизу Білогорівки та Веселого. Російський блогер стверджував, що російська артилерія відбила невелику українську механізовану групу, яка намагалася прорвати російську оборону в цьому районі.

Українські війська продовжують обстріли російських тилів у Луганській області. Колишній чиновник «ЛНР» Родіон Мірошник, 10 червня, заявив, що за минулий тиждень українські війська 15 разів завдали ударів по позиціях росіян поблизу Лисичанська. Джерела РФ стверджували, що їхня ППО перехопила українську ракету, націлену на адмінбудівлю в Луганську.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська просунулися до 1400 метрів на різних невизначених ділянках Бахмутського напрямку. Російські блогери стверджували, що українські сили продовжували контратаки та просувалися на північний захід від Бахмута, зокрема поблизу Берхівки та Ягідного, а також на північний схід від Бахмута в районі Краснополівки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безрезультатні наступальні операції в напрямку Богданівки та Білої Гори.

Генштаб України зазначив, що російські війська вели безрезультатні наступальні дії на північ від Донецька в районі Сіверного та на південно-західній околиці Донецька в Мар’їнці.

Українські сили продовжували обмежені наземні атаки поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями та досягли незначних успіхів у цьому районі.

У ніч з 9 на 10 червня українські війська продовжували контратаки на заході Запорізької області та досягли успіхів у цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просувалися на захід і південь від Лобкового і на захід від Новопокровки. Російські джерела стверджували, що українські сили захопили Лобкове.

Російські джерела стверджували, що українські сили, 10 червня, продовжували обстрілювати російські тилові райони Херсонської області та Криму.

 

Теги: військові штурм контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна – це не кіно
Ще раз про контрнаступ і цивільних
1 червня, 10:03
Маємо ефективно протидіяти російській пропаганді
Війна стає «звичною» для західного обивателя? Що це означає
7 червня, 14:52
військові Тайваню знайшли рештки китайської метеорологічної кулі
У Тайвані знайдено уламки метеорологічної кулі китайського виробництва
15 травня, 06:56
Зеленський і Макрон
Франція підтвердила візит українського лідера: деталі
14 травня, 22:14
ЗСУ вдарили по командному пункту росіян
Ліквідували трьох полковників і два десятки солдат: ЗСУ знищили командний пункт росіян
13 травня, 20:51
У 2014-2015 роках Юліан Матвійчук служив в АТО, а в перший день повномасштабного вторгнення пішов на фронт
Від поранень, отриманих на фронті, помер депутат Полтавської міськради Юліан Матвійчук
21 травня, 13:58
Віктор Петров загинув у 33 роки
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Віктора Петрова
1 червня, 09:00
У паніці перед контрнаступом росіяни підірвали дорогу на перетині кордону з Україною та Білоруссю
У паніці перед контрнаступом росіяни підірвали дорогу на перетині кордону з Україною та Білоруссю
31 травня, 11:13
Україна розпочала контрнаступ – The Washington Post
Україна розпочала контрнаступ – The Washington Post
8 червня, 16:13

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка
67K
«Треба бути розлюченими». Як українська армія штурмує окопи росіян
28K
Маляр опублікувала рідкісне фото та натякнула на гарні новини з поля бою
25K
На Львівщині затопило відоме курортне селище
12K
Мешканці окупованих територій почали палити російські прапори (відео)
11K
У Криму прогриміли потужні вибухи

Новини

ЗСУ ефективно проводять нічні атаки по позиціям окупантів – ISW
Сьогодні, 03:54
11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:46
Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Вчора, 09:48
Атака на Одесу, резолюція конгресу США щодо надання Україні Atacms: головне за ніч
Вчора, 07:16
ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 06:36
Місцями будуть грози та шквали: прогноз погоди на 10 червня
Вчора, 05:49

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту