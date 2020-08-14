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    Думки вголос

    Чому Ляшко видалив свій пост на підтримку фейкової перемоги Лукашенка

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Чому Ляшко видалив свій пост на підтримку фейкової перемоги Лукашенка

    Спонсори Ляшка не хочуть потрапити під міжнародні санкції за підтримку режиму Лукашенка

    Мовою оригіналу

    Как сообщают наши инсайдеры, Олегу Ляшко под давлением «старших кураторов» пришлось срочно удалить пост в поддержку липовой победы Лукашенко на выборах в Беларуси и последующей кровавой расправы над согражданами.



    По словам источников, Ляшко очень хотел пропиариться, особенно исходя из планов избраться в Раду по 208 округу в Черниговской области, которая граничит с Беларусью. Но вписываться за Лукашенко не входило в планы спонсоров Ляшко, которые не хотят в будущем попасть под международные санкции за сотрудничество с одиозным режимом.

    Поддержка властей Беларуси может стоить как финансовых проблем, так и политических черных списков. Поэтому Ляшко была дана команда срочно удалять его пост в поддержку Лукашенко, что он покорно и сделал, боясь потерять спонсорскую помощь от Ахметова и политическую - от Тимошенко.

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Юлія Тимошенко Олег Ляшко Рінат Ахметов
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