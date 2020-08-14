Чому Ляшко видалив свій пост на підтримку фейкової перемоги Лукашенка

Сергій Лещенко Народний депутат 8 скликання

Сергій Лещенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спонсори Ляшка не хочуть потрапити під міжнародні санкції за підтримку режиму Лукашенка

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Как сообщают наши инсайдеры, Олегу Ляшко под давлением «старших кураторов» пришлось срочно удалить пост в поддержку липовой победы Лукашенко на выборах в Беларуси и последующей кровавой расправы над согражданами.





По словам источников, Ляшко очень хотел пропиариться, особенно исходя из планов избраться в Раду по 208 округу в Черниговской области, которая граничит с Беларусью. Но вписываться за Лукашенко не входило в планы спонсоров Ляшко, которые не хотят в будущем попасть под международные санкции за сотрудничество с одиозным режимом.

Поддержка властей Беларуси может стоить как финансовых проблем, так и политических черных списков. Поэтому Ляшко была дана команда срочно удалять его пост в поддержку Лукашенко, что он покорно и сделал, боясь потерять спонсорскую помощь от Ахметова и политическую - от Тимошенко.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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