  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Зеленський повідомив про звільнення трьох затриманих у Мінську українців

    • Розсилка
    Українці перебували у Білорусі&nbsp;&nbsp;задля отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються, та задля коментування їх у публічному медійному просторі - Зеленський - Зеленський повідомив про звільнення трьох затриманих у Мінську українців
    Українці перебували у Білорусі  задля отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються, та задля коментування їх у публічному медійному просторі - Зеленський

    Наші правозахисники та журналісти не порушували жодних законів Республіки Білорусь, - президент

    Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 14 серпня, були звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький і Оксана Альошина. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

    За словами голови держави, у Білорус «кожного дня трапляються ексцеси, зокрема з нашими громадянами, які опинилися в цей непростий час у сусідній країні».

    «Але є й добра новина. Наші правозахисники та журналісти були незаконно затримані ще 12 серпня. Сьогодні їх звільнили. Вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там виключно задля отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються, та задля коментування їх у публічному медійному просторі. Відкрито, прозоро, професійно. Зараз вони в цілковитій безпеці», - зазначив Зеленський.

    Президент поінформував, що «нині ведуться перемовини задля звільнення ще одного українця – Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Бреста».

    «Ми наполегливо хочемо, щоб повернули наших громадян додому. Ми закликаємо наших білоруських колег категорично утриматися від незаконних затримань і насильства», - підкреслив Зеленський.

    Як повідомлялося, сьогодні, 14 серпня, українські волонтери благодійної організації «Восток SOS» Костянтин Реуцький та Євген Васильєв вийшли з Центру ізоляції правопорушників.

    Нагадаємо, проти затриманих в Мінську українських волонтерів завели кримінальну справу.

    12 серпня в Мінську затримали волонтерів української благодійної організації «Схід SOS» Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва. Українців схопили міліціонери після того, як побачили, що ті знімають затримання перехожого, який просто переходив дорогу.

    Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських волонтерів в столиці Білорусі Мінську. Їх місцезнаходження та умови утримання встановлюються.

    Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

    Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

    Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

    Читайте також: 
    Білорусь правозахисники волонтер протест українці Володимир Зеленський Facebook президент звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ