Зеленський повідомив про звільнення трьох затриманих у Мінську українців
Наші правозахисники та журналісти не порушували жодних законів Республіки Білорусь, - президент
Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 14 серпня, були звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький і Оксана Альошина. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами голови держави, у Білорус «кожного дня трапляються ексцеси, зокрема з нашими громадянами, які опинилися в цей непростий час у сусідній країні».
«Але є й добра новина. Наші правозахисники та журналісти були незаконно затримані ще 12 серпня. Сьогодні їх звільнили. Вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там виключно задля отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються, та задля коментування їх у публічному медійному просторі. Відкрито, прозоро, професійно. Зараз вони в цілковитій безпеці», - зазначив Зеленський.
Президент поінформував, що «нині ведуться перемовини задля звільнення ще одного українця – Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Бреста».
«Ми наполегливо хочемо, щоб повернули наших громадян додому. Ми закликаємо наших білоруських колег категорично утриматися від незаконних затримань і насильства», - підкреслив Зеленський.
Як повідомлялося, сьогодні, 14 серпня, українські волонтери благодійної організації «Восток SOS» Костянтин Реуцький та Євген Васильєв вийшли з Центру ізоляції правопорушників.
Нагадаємо, проти затриманих в Мінську українських волонтерів завели кримінальну справу.
12 серпня в Мінську затримали волонтерів української благодійної організації «Схід SOS» Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва. Українців схопили міліціонери після того, як побачили, що ті знімають затримання перехожого, який просто переходив дорогу.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських волонтерів в столиці Білорусі Мінську. Їх місцезнаходження та умови утримання встановлюються.
Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.
Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.
Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.