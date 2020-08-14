Зеленський повідомив про звільнення трьох затриманих у Мінську українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українці перебували у Білорусі задля отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються, та задля коментування їх у публічному медійному просторі - Зеленський

Наші правозахисники та журналісти не порушували жодних законів Республіки Білорусь, - президент

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 14 серпня, були звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький і Оксана Альошина. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами голови держави, у Білорус «кожного дня трапляються ексцеси, зокрема з нашими громадянами, які опинилися в цей непростий час у сусідній країні».

«Але є й добра новина. Наші правозахисники та журналісти були незаконно затримані ще 12 серпня. Сьогодні їх звільнили. Вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там виключно задля отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються, та задля коментування їх у публічному медійному просторі. Відкрито, прозоро, професійно. Зараз вони в цілковитій безпеці», - зазначив Зеленський.

Президент поінформував, що «нині ведуться перемовини задля звільнення ще одного українця – Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Бреста».

«Ми наполегливо хочемо, щоб повернули наших громадян додому. Ми закликаємо наших білоруських колег категорично утриматися від незаконних затримань і насильства», - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, сьогодні, 14 серпня, українські волонтери благодійної організації «Восток SOS» Костянтин Реуцький та Євген Васильєв вийшли з Центру ізоляції правопорушників.

Нагадаємо, проти затриманих в Мінську українських волонтерів завели кримінальну справу.

12 серпня в Мінську затримали волонтерів української благодійної організації «Схід SOS» Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва. Українців схопили міліціонери після того, як побачили, що ті знімають затримання перехожого, який просто переходив дорогу.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських волонтерів в столиці Білорусі Мінську. Їх місцезнаходження та умови утримання встановлюються.

Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

Читайте також: