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    Мер: з ночі Херсон не обстрілювали, але на в’їзді блокпости російської армії

    В Україні триває шостий день війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Мер: з ночі Херсон не обстрілювали, але на в’їзді блокпости російської армії
    В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Весь міський функціонал – у штатному режимі

    Міський голова Херсона Ігор Колихаєв зазначив, що на в'їздах до міста російська армія встановила блок-пости. При цьому місто з ночі не обстрілювали.

    «З ночі мало що змінилося: місто не обстрілювали – і це друге хороше повідомлення. Я готовий до виконання своїх обов'язків. Сьогодні завданням номер один залишається контроль над роботою магазинів, аптек тощо. Весь міський функціонал – у штатному режимі: прибирання, вивіз сміття, транспорт», – написав у Facebook мер.

    Колихаєв зазначив, що 28 лютого було відкриторахунки для фінансової підтримки міста, і люди з усього світу почали її надавати. Але найцінніше у цих переказах навіть не суми (а вони різні – від 100 грн до кількох десятків тисяч), а написані призначення платежів: «Херсон у серці», «Тримайтеся, рідні», «Російський корабель іди нах... ».

    В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: війна мер Херсон місто Ігор Колихаєв #stoprussia
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    Мер: з ночі Херсон не обстрілювали, але на в’їзді блокпости російської армії