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    Команда Зеленського копіює російські політтехнології, – директор Інституту світової політики

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    &laquo;Законопроєкт про олігархів від Зеленського &ndash; косметично вдосконалені дії Кремля з &laquo;приборкання&raquo; Ходорковського, Гусинського, Березовського&raquo;,&nbsp;&ndash;&nbsp;стверджує Магда - Команда Зеленського копіює російські політтехнології, – директор Інституту світової політики
    «Законопроєкт про олігархів від Зеленського – косметично вдосконалені дії Кремля з «приборкання» Ходорковського, Гусинського, Березовського», – стверджує Магда

    Директор Інституту світової політики Магда вважає, що «слуги» забули, що Україна – не Росія

    Директор Інституту світової політики Євген Магда прокоментував результати виборів до російської Держдуми в контексті процесів, що відбуваються в українській політиці. На думку політолога, президентська команда взяла курс на впровадження російських технологій в Україні.

    «Команда Зеленського активно використовує російські «досягнення» для власних цілей. Навіть просування «Дії» – це підготовка до електронного голосування без візитів на дільниці для голосування. Фактично українська партія монопольної влади стала слугою Кремля», – написав Євген Магда на своїй сторінці в Facebook.

    Експерт переконаний, що черговим кроком влади стане спроба прийняття закону про статус олігархів, який дозволить контролювати великий бізнес та ЗМІ.

    «Законопроєкт про олігархів від Зеленського – косметично вдосконалені дії Кремля з «приборкання» Ходорковського, Гусинського, Березовського. Спитайте у Google про долю цих людей, які у 90-х роках були господарями Росії. Зараз фракція «Слуга народу» хоче пропихнути «антиолігархічний» законопроєкт, мета якого – позбавлення фінансування опозиції та встановлення контролю над телеканалами. Але «слуги» забули, що Україна – не Росія. Їх мізерний політичний досвід не подає сигналів тривоги, вони не бачать, що штовхають країну до прірви», – стверджує він.

    В неділю, 20 вересня в Росії завершились триденні вибори до Державної Думи Російської Федерації. За оперативними даними Центральної виборчої комісії ВР впевнено перемагає пропрезидентська партія «Единая Россия».

    Як повідомлялося, 1 липня Верховна Рада в першому читанні проголосувала законопроєкту №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

    На вимогу Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової та чотирьох опозиційних фракцій парламенту, спікер ВР Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 на експертизу до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

    17 вересня Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, не чекаючи висновків Венеціанської комісії, на своєму засіданні розглянув законопроєкт №5599 та рекомендував його до прийняття в цілому за спецпроцедурою у запропонованій комітетом редакції.

    Теги: Росія ЗМІ Верховна Рада Венеціанська комісія бізнес олігархи Володимир Зеленський Дмитро Разумков деолігархізація
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    Команда Зеленського копіює російські політтехнології, – директор Інституту світової політики