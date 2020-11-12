Карабаський конфлікт завершися розгромною поразкою Росії

Півтора місяці тому війну можна було зупинити за один день...

Мовою оригіналу

Много лет напролет путинская Россия настаивала на возвращении себе имперского статуса. Вернули Крым, оторвали с кровью Донбасс и Осетию, все время раскидываем пальцы и меряемся военной силой с блоком НАТО, в телевизоре уделываем Америку по пять раз на дню. Сирия, все дела… Мощный геополитический игрок!

Уделывать Америку в телевизоре – дело не пыльное, поскольку ей до этого, как правило, нет никакого дела. Мы для них – некоторое безумие на обочине мира. Твердо понимая это, Россия достигла в деле уничтожения Америки в телевизоре больших успехов.

И вот наконец появляется реально противостоящая нам военно-политическая сила – не мирная Украина, забывшая, как держать автомат, не Грузия, знаменитая кинематографом и многолосием… — другая сила, совсем другая! И не весь блок НАТО, а всего лишь страна-отщепенка из этого блока, возглавляемая собирателем другой империи, Османской…

И не в Сирии она появляется, а — на тебе — на Кавказе! Просто заходит через дверь, открытую нашим партнером, забывшим спросить у нас разрешение, и начинает войну с другим нашим партнером — на спорной территории, где Россия четверть века считалась единственным посредником и гарантом! И распятых мальчиков придумывать не надо, и casus belli – вот он на блюдечке, готовенький… И что?

А ничего.

И где все это ваше шойгу? Все ушло в трактористов на Донбассе – или еще осталось чуток на случай необходимости выполнять международные обязательства?

Нетути шойгу.

А где РПЦ? Ау, отцы! Все ваше правительственное православие ушло в гомофобию и борьбу с западной бездуховностью – или осталось чуток на тревогу о древнем христианском народе, беспрецедентно брошенном на произвол судьбы? Как насчет защиты от неверных, братие? Все запасы ушли на защиту Караджича? Ну, надо же…

Не стало вдруг ничего – ни армии, ни православия, ни самой российской империи этой. Для пиаровских нужд она была, голубушка, для нищающего пипла, чтобы гордились, не отвлекаясь на индекс инфляции. Впрочем, там-то она как раз никуда не делась: народу уже объяснили из телевизора, что договор по Карабаху – это победа России. Миротворцы мы, вот оно что!

Полтора месяца назад эту войну можно было остановить за один день, не открывая огня. Демонстративных военных возможностей России, вкупе с дипломатическими, вполне бы хватило для быстрой заморозки агрессии. Но весь стальной голос МИДа ушел на отповеди Западу, а тут — потекла со Смоленской какая-то теплая жижа с обращенными куда-то на Сириус призывами остановить кровопролитие…

Турции мы в итоге проиграли вчистую, зато больно наказали Пашиняна. Будут знать эти армяне, как выходить из-под нашей крыши!

Ну, что сказать. Для ОПГ — в самый раз, а для империи — маловато будет…

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.