Вірменія закрила повітряний простір над Карабахом

10 листопада над територією Вірменії поблизу кордону з Азербайджаном був збитий російський вертоліт Мі-24. Двоє членів екіпажу загинули, один - вижив

Виняток для польотів у повітряному просторі Вірменії і Нагірного Карабаху становлять військова авіація та цивільна, що попередньо оголосила про політ

Вірменські та російські військові прикрили повітряний простір Вірменії та Нагірного Карабаху. Про це повідомила прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, виняток для польотів у повітряному просторі Вірменії і Нагірного Карабаху становлять військова авіація та цивільна, що попередньо оголосила про політ.

«Чутки про появу турецького безпілотника «Байрактар» в повітряному просторі Єревана є неправдивими. Сили ППО ЗС Вірменії спільно з ВКС Росії прикрили повітряний простір Вірменії та Нагірного Карабаху, це закриті для польотів зони», – написала вона.

Нагадаємо, 10 листопада над територією Вірменії поблизу кордону з Азербайджаном був збитий російський вертоліт Мі-24. Двоє членів екіпажу загинули, один - вижив.

Влада Азербайджану взяла відповідальність за збиття російського вертольота і заявила, що це сталося помилково. За даним фактом почалося розслідування.

У свою чергу МЗС РФ оцінило визнання Азербайджаном провини в інциденті з Мі-24.

Як повідомлялося, у Вірменії правляча парламентська фракція «Мій крок» пропонує опозиції виступити проти присутності російських миротворців в Нагірному Карабасі.

11 листопада, парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку.

Нагадаємо, 11 листопада опозиція Вірменії зажадала відставки Пашиняна до опівночі.

Як відомо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.