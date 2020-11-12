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    У світі

    Ще один вакцинований російський медик захворів на Covid-19

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    <span>Ефективність російської вакцини викликає все більше запитань</span> - Ще один вакцинований російський медик захворів на Covid-19
    Ефективність російської вакцини викликає все більше запитань

    Імунітет у вакцинованих починає вироблятися після першої дози вакцини, але остаточно формується після другої дози

    Російський медик заразився коронавірусом Covid-19 протягом тижня після щеплення першою частиною двокомпонентної вакцини Супутник V. Про це сказала заступник голови МОЗ Кемеровської області РФ Олена Зеленіна, повідомляє РИА Новости в четвер, 12 листопада.

    «У нас зафіксовано один випадок захворювання медичного працівника, на нову коронавірусну інфекцію після проведення першої дози... цієї двокомпонентної вакцини, але захворювання зафіксовано на п'яту-шосту добу після вакцинації, тому говорити про те, що це пов'язано безпосередньо з вакцинацією з урахуванням інкубаційного періоду (тривалого – ред.), швидше за все, неможливо, тому що це може бути просто збігом», – сказала заступник міністра.

    Зеленіна додала, що імунітет у вакцинованих починає вироблятися після першої дози вакцини, але остаточно формується після другої дози.

    «Тому можна тут говорити про збіг просто часу з урахуванням інкубаційного періоду, тимчасового збігу», – сказала Зеленіна.

    Напередодні в Росії заразилися коронавірусом троє медиків, яких вакцинували препаратом Супутник V в Алтайському краї. Тоді стверджувалося, що у хворих лікарів не встиг сформуватися імунітет до моменту зустрічі зі збудником Covid-19.

    Нагадаємо, що Росія раніше заявляла, що до кінця 2020 року буде виробляти від 1,5 до 2 мільйонів доз вакцини на місяць, а потім їх кількість поступово збільшать до 6 мільйонів доз на місяць.

    Як повідомлялося, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

    Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

    Також, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

    Росія Німеччина щеплення імунітет ВООЗ
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