Ще один вакцинований російський медик захворів на Covid-19

Імунітет у вакцинованих починає вироблятися після першої дози вакцини, але остаточно формується після другої дози

Російський медик заразився коронавірусом Covid-19 протягом тижня після щеплення першою частиною двокомпонентної вакцини Супутник V. Про це сказала заступник голови МОЗ Кемеровської області РФ Олена Зеленіна, повідомляє РИА Новости в четвер, 12 листопада.

«У нас зафіксовано один випадок захворювання медичного працівника, на нову коронавірусну інфекцію після проведення першої дози... цієї двокомпонентної вакцини, але захворювання зафіксовано на п'яту-шосту добу після вакцинації, тому говорити про те, що це пов'язано безпосередньо з вакцинацією з урахуванням інкубаційного періоду (тривалого – ред.), швидше за все, неможливо, тому що це може бути просто збігом», – сказала заступник міністра.

Зеленіна додала, що імунітет у вакцинованих починає вироблятися після першої дози вакцини, але остаточно формується після другої дози.

«Тому можна тут говорити про збіг просто часу з урахуванням інкубаційного періоду, тимчасового збігу», – сказала Зеленіна.

Напередодні в Росії заразилися коронавірусом троє медиків, яких вакцинували препаратом Супутник V в Алтайському краї. Тоді стверджувалося, що у хворих лікарів не встиг сформуватися імунітет до моменту зустрічі зі збудником Covid-19.