Незалежний Ізраїль – страшна загроза для світу

Рідкісний птах долетить до середини Країни. По-перше, його зіб'ють. По-друге, вони ж потім прилетять самі!

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Независимый Израиль – страшная угроза миру.

Он большой и страшный.

Его крючковатый нос навис над трудолюбивым арабским Востоком, отбрасывая тень до рек Вавилонских.

Он еврей, и с 1948 года не скрывает этого. Какая бесстыжесть, если вдуматься.

Он препятствует коммуникации между народами, взрывая тоннели, ведущие из сектора Газа. Он живуч, как его праотцы, и не хочет идти к праматери. Он надменен, ибо даже его Бог не смог с ним ничего сделать.

А вы говорите: иранская ядерная программа…

Наглость живущих на этой земле сравнима только с их чувством юмора. Они сажают в тюрьму правителей, которых сами сажали на трон; им так смешнее. Чего после этого ждать бедным арабам? Они жестоки и коварны. Их Авраам родил Исаака – и не зарезал его, хотя собрал деньги со зрителей. Их Моисей сорок лет водил евреев по оккупированным палестинским территориям. Теперь они расплодились так, что не помещаются в кнессет.

Израиль Моисеевич, вы умирать вообще собираетесь? Смеется.

Хорошенькое дело, так действовать на нервы миллиарду соседей! Уж больно он большой, Израиль. Если взять лупу поздоровее, то вообще ужас.

Редкая птица долетит до середины Страны. Во-первых, ее собьют. Во-вторых, они же потом прилетят сами!

Летающий еврей, выведенный путем скрещивания американской авиации с острым желанием выжить, — настоящий ужас мирового сообщества! Образовавшегося, как вы помните, в результате консенсуса аятоллы Хомейни с европейским либерализмом…

Так о чем бишь я? Да, об Израиле.

Он навис над миром и доминирует. Для отвода глаз поигрывая на лютне, чтобы потом влепить из пращи.

Давид Евсеевич, вы не могли бы вести себя потише? Не может. Не хочет! За это ихнюю нацию и не любят.

Джерело: Эхо Москвы

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