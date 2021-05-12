«Добилися перемоги». Лідер «Хамасу» заявив про новий баланс сил з Ізраїлем

«Ми добилися перемоги в боротьбі за Єрусалим», – стверджує лідер палестинського руху «Хамас»

Бійці угрупування «Хамас» зуміли завдати поразки Ізраїлю, провівши ракетні обстріли міст. Про це заявив лідер палестинського руху «Хамас» Ісмаїл Ханія, пишуть ізраїльські ЗМІ.

«Ми добилися перемоги в боротьбі за Єрусалим», – зауважив він.

На думку Ханії, тепер між «Хамас» і Ізраїлем встановився «новий баланс сил».

Також Ханія запевнив, що якщо Ізраїль піде на ескалацію конфлікту, то він «готовий до цього».

Натомість армія Ізраїлю повідомила про те, що 12 травня зруйнувала дев’ятиповерхову будівлю в Газі, де були розташовані офіси «Хамасу».

Внаслідок цього удару були вбиті два лідери палестинського руху.

До слова, Ізраїль призиває п'ять тисяч резервістів через ракетні обстріли із Сектора Гази.

Напередодні ввечері Ізраїль та Палестина повідомили про жертв ракетних обстрілів.

Також прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що терористи «заплатять високу ціну» за обстріл території Ізраїлю 11 травня.

Зазначимо, внаслідок атаки з Сектора Гази аеропорт Тель-Авіва імені Бен Гуріона ввечері 11 травня опинився під обстрілом. Український літак авіакомпанії МАУ не дочекався дозволу на посадку, тому його скерували на Кіпр.

Нагадаємо, ситуація між Палестиною та Ізраїлем загострилася в неділю, 10 травня. З тих пір «Хамас» з Сектора Гази випустив по Ізраїлю понад 600 ракет, поранивши кількох людей. У відповідь ізраїльські військові почали операцію «Страж стін».

Обстріли почалися через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму панівного у Секторі Гази ісламського угруповання «Хамас». Палестинські бойовики вимагали від Ізраїлю вивести війська з комплексу мечеті Аль-Акса, де сотні палестинських протестувальників отримали поранення під час сутичок з ізраїльською поліцією. Водночас поліція Ізраїлю заявила про 17 постраждалих співробітників.

На тлі ракетного обстрілу з боку Сектора Гази на Храмовій горі в Єрусалимі сталася пожежа.

У вівторок «Хамас» висунув ультиматум Ізраїлю, Тель-Авів допустив сухопутну операцію в Газі.