Отруєння Навального: Путін або прямий замовник цього злочину, або його співучасник

Російські опозиціонери Борис Нємцов (вбитий 27 лютого 2015 року у Москві) та Олексій Навальний

Те, що Путін досі перебуває в Кремлі, а не на лаві підсудних – ганьба для Росії

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После предсказуемого диагноза из клиники Шаритэ, можно констатировать в этом сюжете ту же нехитрую развилку, что была и в случае с убийством Немцова: Путин либо прямой заказчик этого преступления, либо его соучастник – как человек, использовавший свое служебное положение для того, чтобы препятствовать расследованию.

Ибо внезапный отказ от согласованной перевозки Навального в Германию и его фактический арест, в коме (с омским диагнозом «нарушение обмена веществ») – не могли произойти без санкции главы государства. А это - попытка скрыть следы преступления, зафиксированного теперь официально.

Ничего нового я сейчас не сказал. И никакой немедленной практической пользы ни от каких наших слов, разумеется, не будет. И все-таки я предлагаю артикулировать это по возможности чаще: Путин – соучастник убийства Немцова и покушения на убийство Навального.

Считайте это упражнением для дикции. Повторяйте это громко и внятно, всякий раз, когда зайдет речь об этом человеке.

Потому что это и есть главное о нем.

Когда этот звук повиснет в российском воздухе по-настоящему, что-то изменится необратимо, уверяю вас.

«Словом останавливали реки» довольно давно, но сила его по-прежнему велика. Не ленитесь и не бойтесь.

Ну, еще разочек, для пробы.

Путин – трус и ничтожество. Начав с политического захвата власти и не имея возможности уйти от нее без фатальных для себя последствий, он, пройдя через фазу судебного насилия, теперь уничтожает своих политических противников физически.

Он заказчик или соучастник убийства Бориса Немцова. Он заказчик или соучастник покушения на убийство Алексея Навального. То, что этот человек до сих пор находится в Кремле, а не на скамье подсудимых – позор для России.

Текст примерный, можно пересказывать своими словами.

Главное – не лениться, говорить внятно и настойчиво.

Не благодарите.

Джерело: блог Віктора Шендеровича

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