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    Суспільство

    Кравчук назвав єдину умову, при якій Крим отримає воду

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    &nbsp;Київ відновить подачу води тільки для жителів півострова, - Кравчук - Кравчук назвав єдину умову, при якій Крим отримає воду
     Київ відновить подачу води тільки для жителів півострова, - Кравчук

    Якщо раптом гуманітарна катастрофа трапиться, то людям можемо дати воду, - політик

    Україна готова відновити подачу води в анексований Росією Крим у випадку гуманітарної катастрофи. Про це заявив голова української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі в інтерв’ю «Українському радіо» Леонід Кравчук.

    «У Криму живуть українці, і якщо раптом якась гуманітарна катастрофа трапиться, яка пов'язана з водою, то людям можемо дати воду», - сказав він.

    Кравчук уточнив, що Київ відновить подачу води тільки для жителів півострова.

    За його словами, Україна «ніколи в житті» не дасть воду промисловим підприємствам і військовим базам.

    До слова, на початку серпня прем’єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що Україна може відновити постачання води до Криму в разі гуманітарної катастрофи на півострові.

    Як відомо, у Криму два водосховища опинилися на межі висихання.

    Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму.

    Також генерал США допустив, що Росія у вересні може захопити «дамбу на Херсонщині».

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