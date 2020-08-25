Кравчук назвав єдину умову, при якій Крим отримає воду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київ відновить подачу води тільки для жителів півострова, - Кравчук

Якщо раптом гуманітарна катастрофа трапиться, то людям можемо дати воду, - політик

Україна готова відновити подачу води в анексований Росією Крим у випадку гуманітарної катастрофи. Про це заявив голова української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі в інтерв’ю «Українському радіо» Леонід Кравчук.

«У Криму живуть українці, і якщо раптом якась гуманітарна катастрофа трапиться, яка пов'язана з водою, то людям можемо дати воду», - сказав він.

Кравчук уточнив, що Київ відновить подачу води тільки для жителів півострова.

За його словами, Україна «ніколи в житті» не дасть воду промисловим підприємствам і військовим базам.

До слова, на початку серпня прем’єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що Україна може відновити постачання води до Криму в разі гуманітарної катастрофи на півострові.

Як відомо, у Криму два водосховища опинилися на межі висихання.

Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму.

Також генерал США допустив, що Росія у вересні може захопити «дамбу на Херсонщині».