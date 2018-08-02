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    Думки вголос

    Вбивство російських журналістів у ЦАР: крові навколо Путіна та його друзів стає все більше

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

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    <span>Зліва направо: Кирило Радченко, Олександр Расторгуєв, Орхан Джемаль</span> - Вбивство російських журналістів у ЦАР: крові навколо Путіна та його друзів стає все більше
    Зліва направо: Кирило Радченко, Олександр Расторгуєв, Орхан Джемаль

    Вбивство журналістів замовили бенефіціари ПВК «Вагнер»

    Мовою оригіналу

    Итак, никакого убийства с целью грабежа не было: российских журналистов изрешетили пулями прямо в машине. Полагаю, охотники за дорогой аппаратурой и баксами были бы бережнее к имуществу.

    Целью засады было убийство, и убийство именно этой группы. Убийцам был известен маршрут передвижения журналистов и временные рамки. Это было хорошо подготовленное убийство.

    Тюрбаны и арабский язык убийц не снимают вопроса о целеполагании и заказчиках: для обычного мусульманского террора тут слишком сложная логистика, не правда ли? Не говоря уже о фигуре Орхана Джемаля в качестве жертвы.

    Можно, конечно, поднатужиться и поискать сложные версии, но не раньше, чем мы пристально вглядимся в самую очевидную и простую: убийство журналистов заказали бенефициары ЧВК «Вагнер».

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    Мотив (и даже два) в этом случае совершенно очевидны:

    • предотвращение угрозы расследования (а наемничество – по-прежнему уголовное преступление, не говоря о прочих подвигах пригожинских бойцов); 
    • демонстрация силы (ясная весточка всем, кто захочет соваться в это дело дальше).

    То, что убийство Джемаля, Расторгуева и Радченко взялся расследовать Следственный комитет, – полная гарантия безнаказанности заказчиков: Следственный комитет, когда надо, умеет не увидеть и гораздо более очевидных вещей.

    Крови вокруг путинских друзей и него самого становится все больше и больше. Впрочем, с некоторых (военных) пор счет убитых идет уже на тысячи, так что — о чем я? 

    Путину поздно пить боржоми, и нам, боюсь, тоже. 

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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