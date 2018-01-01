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    Думки вголос

    За що загинули російські найманці у Сирії?

    Щоб діти пишалися, треба, щоб батько загинув у боях за Батьківщину, а не за гроші кооперативу кримінальників
    Мовою оригіналу Путинская авантюра в Сирии пришла к логическому и опасному рубежу: боестолкновению с войсками НАТО. И можно сколько угодно валять дурака и повторять мантру про «я не я, и лошадь не моя», но это никого не обманет, разумеется. Убитые и раненые в Сирии
    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

    • Сьогодні, 16:31
    • Розсилка
    Євген Пригожин
    Євген Пригожин

    Щоб діти пишалися, треба, щоб батько загинув у боях за Батьківщину, а не за гроші кооперативу кримінальників

    Мовою оригіналу

    Путинская авантюра в Сирии пришла к логическому и опасному рубежу: боестолкновению с войсками НАТО. И можно сколько угодно валять дурака и повторять мантру про «я не я, и лошадь не моя», но это никого не обманет, разумеется.

    Убитые и раненые в Сирии наемники — граждане России и финансируются из российского бюджета. Фигура формального спонсора ЧВК «Вагнер», кремлевского «повара» — фигура, разумеется, подставная: и все его миллиарды — перекачка казенного бабла в частные дружеские руки, и сам он давно, как верный пес, в открытую служит Путину…

    Это были россияне, а что они бегали по Сирии без опознавательных знаков, — так у нас и олимпийцы теперь бегают без опознавательных знаков…

    «Вороватый президент — вороватая страна» — скажу я, чуть переиначив предвыборный слоган.

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    За что же положили жизни наемники из ЧВК «Вагнер»?

    Ответ известен с первой чеченской войны, во время которой федеральные генералы, не отвлекаясь на забитые трупами рефрижераторы, не забывали договариваться с полевыми командирами о неприкосновенности нефтепроводов…

    Бойцы ЧВК «Вагнер» погибли — за чужое бабло.

    Как рассказал «Коммерсанту» сослуживец погибших, они должны были взять штурмом завод по переработке нефти, находящийся под контролем курдского ополчения… Вот и весь бином Ньютона.

    Главным бенефициаром сирийского нефтяного передела, как неоднократно писали СМИ, стал тот самый кремлевский повар, друг Путина, с недавних пор миллиардер. Его состояние за время этой войны увеличилось очень существенно, бойцам же «повар» платил тыщ по тридцать-сорок в месяц, причем рублей. 

    Даже гуманитарию понятно, что с доходностью у такого бизнеса все в порядке, так что Евгения Викторовича можно поздравить.

    Бойцы эти теперь лежат, кто в клочки разорванные, безымянно, кто по госпиталям Минобороны в Москве и Петербурге.

    А вдова погибшего Станислава Матвеева (из города Асбест Свердловской области) ждет, чтобы ей хотя бы отдали тело мужа, похоронить. Но из Минобороны все как-то не звонят за генетическими образцами…

    Никакой денежной компенсации за гибель мужа женщине, разумеется, не полагается, и она теперь хочет только (цитирую сайт «Настоящее время») «чтобы правительство как-то отомстило, чтобы пацанам память какая-то, чтобы женам не было обидно за своих мужей, чтобы дети гордились».

    Кому должно мстить за погибших правительство, — вопрос, признаться, неясный.

    Наверное, для начала — Украине, потому что Станислав Матвеев со товарищи успел повоевать и на Донбассе… Он вернулся оттуда не так давно и занялся было ремонтом квартир, но человеку, подсаженному на вольницу и насилие, трудно вернуться в мирную жизнь, и Матвеев подписался на Сирию…

    Правительство тут, действительно, не причем, если не считать массового растления граждан, произведенного им с помощью центрального телевидения. Растления, которое продолжается по нарастающей.

    Вопрос о «памяти пацанам» тоже скользкий — имена наемников редко украшают памятные стелы.

    А чтобы дети гордились, надо, чтобы отец пал в боях за Родину, а не за бабло кооператива уголовников.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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