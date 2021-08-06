  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Іванов
рус
    Думки вголос

    Президент Зеленський нарешті промовив ці слова

    Донбас&nbsp;&ndash;&nbsp;це наша &laquo;ГДР&raquo; - Президент Зеленський нарешті промовив ці слова
    Донбас – це наша «ГДР»
    Фото: president.gov.ua

    Переглянув другу частину інтерв‘ю Зеленського телеканалу «Дом»

    Меседжі мешканцям окупованих територій зрозумілий: ми розуміємо, що російська паспортизація - складова агресії. Фактично людей просто роблять заручниками та живим щитом – традиційна совково-російська практика.

    Проте Україна ніколи не визнає жодних окупаційних структур, гауляйтерів та їхніх документів. Якщо хтось з мешканців окупованих територій хоче бути громадянином Росії – нехай просто їде туди. Нарешті ці слова, які ми з Деном Казанським та іншими переселенцями говоримо восьмий рік поспіль, озвучені першою особою держави. Годі вмовляти сепарів.

    Порівняння з Берлінською стіною – влучне, адже я сам колись наводив цей приклад. Процес затягнеться надовго і, на превеликий жаль, Донбас – це наша «ГДР». Але в результаті розсиплеться імперія і території повернуться.

    Фраза про те, що 90% вирішення ситуації на Сході залежить від Путіна означає, що ми зробили все, що могли, на дипломатичному рівні, і що тепер його час ухвалювати рішення по Донбасу і нести за це відповідальність.

    Чому по Донбасу – тому що Крим прив‘язаний до електоральних перспектив Путіна, себто до його яєць та життя. Допуск Червоного Хреста міг би бути першим адекватним кроком з боку силіконової пики, але щось мені підказує, що на це розраховувати не варто. Він не дозволить документувати власні злочини.

    Джерело: блог Сергія Іванова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Донбас Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Ірина Фріз
    Ірина Фріз

    Міністр у справах ветеранів

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент Зеленський нарешті промовив ці слова