Президент Зеленський нарешті промовив ці слова

Переглянув другу частину інтерв‘ю Зеленського телеканалу «Дом»

Меседжі мешканцям окупованих територій зрозумілий: ми розуміємо, що російська паспортизація - складова агресії. Фактично людей просто роблять заручниками та живим щитом – традиційна совково-російська практика.

Проте Україна ніколи не визнає жодних окупаційних структур, гауляйтерів та їхніх документів. Якщо хтось з мешканців окупованих територій хоче бути громадянином Росії – нехай просто їде туди. Нарешті ці слова, які ми з Деном Казанським та іншими переселенцями говоримо восьмий рік поспіль, озвучені першою особою держави. Годі вмовляти сепарів.

Порівняння з Берлінською стіною – влучне, адже я сам колись наводив цей приклад. Процес затягнеться надовго і, на превеликий жаль, Донбас – це наша «ГДР». Але в результаті розсиплеться імперія і території повернуться.

Фраза про те, що 90% вирішення ситуації на Сході залежить від Путіна означає, що ми зробили все, що могли, на дипломатичному рівні, і що тепер його час ухвалювати рішення по Донбасу і нести за це відповідальність.

Чому по Донбасу – тому що Крим прив‘язаний до електоральних перспектив Путіна, себто до його яєць та життя. Допуск Червоного Хреста міг би бути першим адекватним кроком з боку силіконової пики, але щось мені підказує, що на це розраховувати не варто. Він не дозволить документувати власні злочини.

Джерело: блог Сергія Іванова

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