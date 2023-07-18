Головна Думки вголос Сергій Іванов
search button user button menu button
Сергій Іванов Журналіст

Що не так з реакцією українців з приводу загибелі росіян на Керченському мосту

glavcom.ua
Відпочивати на окупованих територіях – смертельно небезпечно
фото з відкритих джерел

Керченський міст – це «зайва конструкція». Відповідно, і люди там зайві

Бачу, чергове російське «ко-ко-ко» з приводу загибелі на Керченському мосту сімейної пари з Білгороду та поранення їхньої 14-річної дитини зачепило й лабільні розуми окремих українців. Мовляв, шкода цивільних, дитину, вони ж невинні.

Дивіться, гуманісти. Кирило Буданов абсолютно слушно зауважив, що Керченський міст – це зайва конструкція. Відповідно, і люди там зайві. Користуйтеся формальною логікою, бережіть нерви і не кудкудакайте синхронно з окупантами.

Єдина загроза для тієї 14-річної російської дитини – не наші дрони, а її батьки, які повезли її на окуповану територію чужої країни. І, на її щастя, цієї загрози більше не існує. Цілішою буде.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Керченський міст росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупований Крим традиційно залишається без туристів
Сезон «бавовни» замість туристичного. Росіяни поступово тікають з Криму
Сьогодні, 13:35
Командир підводного човна «Краснодар» Станіслав Ржицький причетний до ракетних ударів по Україні
Командира підводного човна РФ знищено за допомогою мобільного застосунку: деталі
11 липня, 10:08
ЗСУ продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут
ЗСУ наступають на чотирьох напрямках, ворог переміщує війська – Генштаб
11 липня, 09:19
На фото зображена жінка, яка блює українським стягом
Росіяни влаштували провокацію у Відні, щоб дискредитувати Україну (фото)
3 липня, 19:34
Війська РФ 27 червня ввечері завдали ракетного удару по Краматорську
Росіяни насолоджуються смертями українських дітей (відео)
30 червня, 15:00
За добу повномасштабного вторгнення російські війська здійснили 71 обстріл по 18 населеним пунктам Запорізької області
Ракетний удар по Чугуєву, на Херсонщині підірвався комбайн: ситуація в регіонах
29 червня, 10:29
Найменша частка тих, хто підтримує ядерну війну, виявилася серед тих росіян, які ігнорують російське телебачення
Скільки росіян вимагають нанести ядерний удар по Україні: шокуючі результати опитування
29 червня, 08:06
Обама розповів, що йому та ексканцлерці Німеччини Ангелі Меркель довелося докласти багато зусиль, щоб переконати країни ЄС запровадити санкції проти РФ
Окупація Росією Криму: Обама зробив гучну заяву
23 червня, 18:52
Абрамович не хоче давати гроші постраждалим від війни українцям
Абрамович не віддає гроші від продажу «Челсі» українцям, адже знайшов відмазку
19 червня, 11:11

Сергій Іванов

Що не так з реакцією українців з приводу загибелі росіян на Керченському мосту
Що не так з реакцією українців з приводу загибелі росіян на Керченському мосту
Російська «вундервафля» виявилась пшиком
Російська «вундервафля» виявилась пшиком
Росіяни насправді ніколи не бачили справжню війну
Росіяни насправді ніколи не бачили справжню війну
Українські багатії. Чому за них так соромно
Українські багатії. Чому за них так соромно
Фінальний акорд в економічній війні проти РФ
Фінальний акорд в економічній війні проти РФ
Ефект Himars: росіяни нарешті панікують
Ефект Himars: росіяни нарешті панікують

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)
20K
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
18K
Речник проєкту «Хочу жити» розповів, як росіяни здаються у полон
16K
Підрив Кримського моста. Окупанти екстрено будуватимуть тимчасову переправу
15K
Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії
12K
Чи буде Росія топити військовий флот Туреччини?

Новини

Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Сьогодні, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту