Що не так з реакцією українців з приводу загибелі росіян на Керченському мосту

Керченський міст – це «зайва конструкція». Відповідно, і люди там зайві

Бачу, чергове російське «ко-ко-ко» з приводу загибелі на Керченському мосту сімейної пари з Білгороду та поранення їхньої 14-річної дитини зачепило й лабільні розуми окремих українців. Мовляв, шкода цивільних, дитину, вони ж невинні.

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Дивіться, гуманісти. Кирило Буданов абсолютно слушно зауважив, що Керченський міст – це зайва конструкція. Відповідно, і люди там зайві. Користуйтеся формальною логікою, бережіть нерви і не кудкудакайте синхронно з окупантами.

Єдина загроза для тієї 14-річної російської дитини – не наші дрони, а її батьки, які повезли її на окуповану територію чужої країни. І, на її щастя, цієї загрози більше не існує. Цілішою буде.