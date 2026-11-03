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Сергій Іванов Телеведучий, публіцист, громадський діяч, письменник, блогер

Зрежисована провокація на Борщагівці. Що варто розуміти

glavcom.ua
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Роль 14-річного підлітка у подіях у Борщагівці залишається одним із питань цієї історії
фото з соцмереж

Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці спричинив дискусію про дії поліції та безпеку ветеранів

Впевнений, сьогодні напишуть багато розлогих аналітичних текстів про вчорашні події, проте я цього не робитиму. Насправді тут нема про що говорити.

У державі воєнний стан. Ми воюємо за виживання нації. Всі, хто становить цьому загрозу, повинні бути або ліквідовані, або ізольовані.

Лише дегенерат може не бачити у вчорашніх подіях зрежисоване дійство. Всі актори якого повинні сьогодні сидіти в СІЗО, а не в тіктоці. Включно з фейковою лікаркою-інфоциганкою.

А поліції, особливо керівництву, потрібно нарешті навчитися ухвалювати рішення та захищати своїх людей. Якщо ви не можете дати раду такій очевидній та дрібній провокації, навіщо вас стільки в тилу? Чому Герої України повинні вислуховувати образи від п’яного натовпу, коли поліція соромʼязливо стоїть осторонь?

Дякую ветеранам та всім небайдужим, хто вчора долучився до очищення Петропавлівської Борщагівки від нечисті та люмпенів.

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Джерело
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Теги: поліція провокація Нацгвардія протест скандал конфлікт фсб

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