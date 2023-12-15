Головна Думки вголос Сергій Іванов
search button user button menu button
Сергій Іванов Телеведучий, публіцист, громадський діяч, письменник, блогер

Тепер Путін має вигляд ще більшого лузера

glavcom.ua
Путін уявляв....
фото з відкритих джерел

Росіійський диктатор мститиметься за чергове приниження

Поки кремлівський геронт щось бубонів на «прямій лінії», Європейська рада ухвалювала рішення про відкриття переговорів з ЄС про членство України.

Бачу його мармизу, коли він дізнався, що мільярди євро, витрачених на лобістів, підкуп європейських чиновників та експертів, які ще вчора оцінювали наші перспективи у 20-30%, виявилися витраченими марно. Навіть ручний Орбан зрадив, от невдача.

Безумовно, Путін уявляв відмову Україні логічним фіналом свого сьогоднішнього виступу, а тепер виглядає ще більшим лузером, що особливо помітно на контрасті з Зеленським, який добився цього рішення.

Всіх вітаю.

P.S. Звісно, Путін мститиметься за чергове приниження. Бережіть себе.

Читайте також: Чотири години брехні
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська нація не з тих, хто здається
Чи можна виграти війну на одних емоціях
28 листопада, 09:09
Як наголошує письменник, мова з’явилася для порозуміння, а не для відповідності алгоритмізованому стандарту
Відомий письменник закликав українців не бути мовними снобами
30 листопада, 15:52
Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів
Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів
25 листопада, 07:30
Ракетні війська завдали потужних ударів по ворожих позиціях
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
7 грудня, 07:54
В окупованому Криму прогриміли вибухи
В окупованому Криму прогриміли вибухи
23 листопада, 11:31
На співпрацю з окупантами пішли до 5% освітян і представників місцевої влади
В окупованому Енергодарі через катівні рашистів пройшли понад півтори тисячі людей
26 листопада, 17:48
Вибори проходили на тлі блокування роботи ОБСЄ з боку Росії
ОБСЄ офіційно схвалила компроміс з РФ
1 грудня, 23:11
Валерій Залужний: «Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером»
«Вами захоплюються армії світу». Залужний привітав ЗСУ зі святом (відео)
6 грудня, 08:36
Росіяни починають виготовляти безпілотники «Терміт»
Росія почала виробляти нові ударні безпілотники – ISW
13 грудня, 07:55

Сергій Іванов

Тепер Путін має вигляд ще більшого лузера
Тепер Путін має вигляд ще більшого лузера
Що не так з реакцією українців з приводу загибелі росіян на Керченському мосту
Що не так з реакцією українців з приводу загибелі росіян на Керченському мосту
Російська «вундервафля» виявилась пшиком
Російська «вундервафля» виявилась пшиком
Росіяни насправді ніколи не бачили справжню війну
Росіяни насправді ніколи не бачили справжню війну
Українські багатії. Чому за них так соромно
Українські багатії. Чому за них так соромно
Фінальний акорд в економічній війні проти РФ
Фінальний акорд в економічній війні проти РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
«Одеса – російське місто». Путін пояснив, чому РФ обстрілює українських дітей
39K
Московська церква в Україні просить молитися за здоров'я митрополита, який цілувався з Януковичем
32K
Ви й досі вважаєте, що «95 квартал» був розважальним проектом?
13K
Ілон Маск хоче російський паспорт: «Путін – непоганий мужик»
12K
Конгрес США зробив «подарунок» Путіну
6914
У Київській та Чернігівській областях повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку

Новини

Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Пожежа в Маріуполі, Сенат США відклав святкові канікули: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 03:55
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет
Вчора, 14:15
«Такі є тільки у НАТО і України»: «Метінвест» передав ГУР тепловізійні приціли
Вчора, 12:23

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua