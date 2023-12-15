Тепер Путін має вигляд ще більшого лузера
Росіійський диктатор мститиметься за чергове приниження
Поки кремлівський геронт щось бубонів на «прямій лінії», Європейська рада ухвалювала рішення про відкриття переговорів з ЄС про членство України.
Бачу його мармизу, коли він дізнався, що мільярди євро, витрачених на лобістів, підкуп європейських чиновників та експертів, які ще вчора оцінювали наші перспективи у 20-30%, виявилися витраченими марно. Навіть ручний Орбан зрадив, от невдача.
Безумовно, Путін уявляв відмову Україні логічним фіналом свого сьогоднішнього виступу, а тепер виглядає ще більшим лузером, що особливо помітно на контрасті з Зеленським, який добився цього рішення.
Всіх вітаю.
P.S. Звісно, Путін мститиметься за чергове приниження. Бережіть себе.
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