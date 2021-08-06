«Люди – найважливіше»: Зеленський розповів, як можна виграти інформаційну війну на окупованих територіях

Треба говорити з людьми, – вважає президент

Президент Володимир Зеленський вважає, що об'єктивна інформація про політику України допоможе інтеграції в український простір мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і тимчасово окупованого Криму. Таку думку глава держави висловив в інтерв'ю телеканалу «Дом».

«Я завжди говорив: території дуже важливі, але передусім – люди. І сьогодні людям там складно встояти проти інформаційних атак, складного життя, встояти та залишитися в душі й у серці українцем. Складно, тому що люди повинні виживати. Я сам – батько. І я розумію, що треба годувати дитину. І ось школа. На ній прапор «ДНР». Ну, а де, де працювати тому ж учителю? І ось учитель іде до цієї школи. І йому потрібно якось розмовляти з дітьми, і якось постаратися донести до них об'єктивну інформацію – ось це завдання. Ось це – інформаційна перемога. Це набагато важливіше будь-якої кулі», – сказав Зеленський.

За його словами, українське мовлення на тимчасово окуповані території дозволить зберегти зв'язок із українцями в ОРДЛО і Криму. «Це реально наші українці. Це реально наш дім – Україна. І ми здійснюємо мовлення туди й говоримо: «Ми з вами живемо в одному домі. Зараз тимчасово – у різних кімнатах. Але це тимчасово. Ми всі – під одним дахом однозначно». Нам треба говорити там із людьми. Не втратити наш зв'язок», – акцентував Зеленський.

Як приклад Президент навів телеканал «Дом», який, на його переконання, повинен мовити не тільки на тимчасово окуповані райони, а і для внутрішньо переміщених осіб, які живуть на підконтрольній Україні території, але не втрачають зв'язок з рідними, які залишилися в ОРДЛО і Криму.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на те, що Росія залучає мешканців окупованого Донбасу до своїх виборів. За словами Зеленського, це схоже на рабство.

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