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    Думки вголос

    Такий собі початок, пане президенте

    • Сергій Іванов

      Журналіст

    • Розсилка
    Відповідно до ч.3 ст.1 Закону, Богдан підпадає під заборону обіймати певні посади, у т.ч. посаду голови АП, протягом десяти років з дня набрання чинності Законом, тобто до 16 вересня 2024 року - Такий собі початок, пане президенте
    Відповідно до ч.3 ст.1 Закону, Богдан підпадає під заборону обіймати певні посади, у т.ч. посаду голови АП, протягом десяти років з дня набрання чинності Законом, тобто до 16 вересня 2024 року

    Ігнорування Закону про люстрацію стало одною з головних причин втрати Порошенком довіри і підтримки суспільства

    Сьогодні, у другий робочий день на посаді, Президент Зеленський порушив Закон «Про очищення влади», призначивши Андрія Богдана, колишнього урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики в уряді Азарова, головою АП.

    Вперше Богдана призначив на посаду прем'єр Азаров 17 березня 2010 року. 14 лютого 2011 року своїм указом його звільнив Янукович. Вдруге Азаров призначив Богдана урядовим уповноваженим 11 липня 2013 року, а звільнив Арсеній Яценюк 5 березня 2014 року. Таким чином, сукупно він працював в уряді Азарова більше року, під час Майдану за власним бажанням не звільнився, а відповідно є суб'єктом п.5 ч.1 ст. 3 і п.1 ч.2 ст.3 Закону «Про очищення влади».

    Відповідно до ч.3 ст.1 Закону, Богдан підпадає під заборону обіймати певні посади, у т.ч. посаду голови АП, протягом десяти років з дня набрання чинності Законом, тобто до 16 вересня 2024 року.

    Я не знаю, чим керувався Зеленський, приймаючи таке ріщення, але хочу нагадати, що ігнорування Закону про люстрацію стало одною з головних причин втрати Порошенком довіри і підтримки суспільства.

    Випереджаючи ймовірні аргументи про надзвичайну обдарованість і ефективність Богдана, мушу нагадати про корупційні оборудки і розкрадання, які вчинялися урядом Азарова в той самий час, коли нинішній голова АП забезпечував там антикорупційну політику.

    Такий собі початок, пане Президенте.

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