Путін принизив Трампа на День незалежності США

Путін демонструє і Трампу, і всьому світові: ніхто його не здатен

Сцикливий Трамп. За час своєї передвиборчої кампанії Трамп постійно дорікав Байдену у нерішучості та недолугості. Він публічно глузував зі свого попередника.

Донні гримів своїми «політичними яйцями». Замах на трампівське вухо. Десять кіл охоронців. Обіцянки покінчити з усіма війна у світі й головне – за 24 години покінчити з російсько-українською війною. Все це було до його приходу у Білий дім.

За чотири місяці свого другого президентства Трамп продемонстрував: він – звичайне сцикло. Яке вже встигло реабілітувати воєнного злочинця Путіна. Навзаєм кремлівський карлик відверто глузує з Донні. Він зневажає Трампа, публічно витираючи об нього свої брудні ноги.

Масований обстріл росіянами Києва одразу ж після «милої» бесіди Путіна з Трампом – гарний привід для Донні на день незалежності США публічно зжерти свою кепку з написом «Make America Great Again».

Немає ніякої великої Америки. Немає ніякого «великого» Трампа.

Є лише вбивця Путін, який сьогодні, у день незалежності США, демонструє і Трампу, і всьому світові: ніхто його не здатен зупинити. Кремлівський різник продовжує вбивати українців і зносити наші міста та села, хизуючись безкарністю.

Це – справжня ганьба. Це – позорисько, за яке і Європа, і США, певен, заплатять дуже високу ціну.