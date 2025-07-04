Головна Думки вголос Сергій Руденко
search button user button menu button
Сергій Руденко Український журналіст

Путін принизив Трампа на День незалежності США

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін ніколи не поважав Трампа
колаж: glavcom.ua

Путін демонструє і Трампу, і всьому світові: ніхто його не здатен

Сцикливий Трамп. За час своєї передвиборчої кампанії Трамп постійно дорікав Байдену у нерішучості та недолугості. Він публічно глузував зі свого попередника.

Донні гримів своїми «політичними яйцями». Замах на трампівське вухо. Десять кіл охоронців. Обіцянки покінчити з усіма війна у світі й головне – за 24 години покінчити з російсько-українською війною. Все це було до його приходу у Білий дім.

За чотири місяці свого другого президентства Трамп продемонстрував: він – звичайне сцикло. Яке вже встигло реабілітувати воєнного злочинця Путіна. Навзаєм кремлівський карлик відверто глузує з Донні. Він зневажає Трампа, публічно витираючи об нього свої брудні ноги.

Масований обстріл росіянами Києва одразу ж після «милої» бесіди Путіна з Трампом – гарний привід для Донні на день незалежності США публічно зжерти свою кепку з написом «Make America Great Again».

Немає ніякої великої Америки. Немає ніякого «великого» Трампа.

Є лише вбивця Путін, який сьогодні, у день незалежності США, демонструє і Трампу, і всьому світові: ніхто його не здатен зупинити. Кремлівський різник продовжує вбивати українців і зносити наші міста та села, хизуючись безкарністю.

Це – справжня ганьба. Це – позорисько, за яке і Європа, і США, певен, заплатять дуже високу ціну.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: День Незалежності війна обстріл Україна Дональд Трамп путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії горить НПЗ
В Енгельсі уражено нафтобазу: розгорілася сильна пожежа
6 червня, 03:44
Солом’янський район постраждав найбільше
Атака на Київ: масштабні руйнування зафіксовано у шести районах міста (фото, відео)
6 червня, 08:54
Гелікоптер допомагає боротися з наслідками російської агресії
Пожежу після атаки РФ у Києві гасили вертольоти, які мають цікаву історію (відео)
10 червня, 08:44
Путін виступив із заявами про Україну
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну
19 червня, 02:14
Рютте та Трамп зустрілись на полях саміту НАТО
Генсек НАТО запевнив, що не називав Трампа «татком»
26 червня, 04:27
У своїй петиції заявники наполягали, що рішення фінської влади порушує законодавство Європейського Союзу
Європарламент відхилив розгляд петиції щодо фінсько-російського кордону
27 червня, 19:06
Окупанти здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня
РФ масштабувала виробництво шахедів. Військовий експерт пояснив, як рятуватися Україні
18 червня, 15:49
Трамп вимагає припинити суд над Нетаньягу
Трамп став на захист Нетаньягу, якого звинувачують у корупції
26 червня, 08:12
Зеленський зазначив, що в РФ рішення ухвалює тільки Путін
Зеленський про розмову Трампа з Путіним: не впевнений, що у них багато спільних тем
Вчора, 19:06

Сергій Руденко

Путін принизив Трампа на День незалежності США
Путін принизив Трампа на День незалежності США
Росія збирається остаточно відтиснути у японців Курили
Росія збирається остаточно відтиснути у японців Курили
Путін. Африка. Шантаж
Путін. Африка. Шантаж
Путін зганьбив День Пам'яті
Путін зганьбив День Пам'яті
Білорусь перетворюється на ядерний полігон Росії
Білорусь перетворюється на ядерний полігон Росії
Путінізм виїв 140-мільйонній країні мізки
Путінізм виїв 140-мільйонній країні мізки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 липня: ситуація на фронті
172K
Путін послав Трампа. Що далі?
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 липня 2025
26K
Прогноз магнітних бур на 4-6 липня: якою буде сонячна активність
22K
Аналітики ISW спрогнозували, чи погодиться Путін завершити війну найближчим часом
21K
Трамп розкрив деталі своєї розмови з Путіним

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua