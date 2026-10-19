Путін у френчі Сталіна пропонує Трампу й Сі розділити світ на трьох

Москва прагне переглянути європейську архітектуру безпеки та обмежити розширення НАТО

The Wall Street Journal пише, що кремлівський диктатор планує зустрітися з президентом США і лідером Китаю на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться 18 та 19 листопада у китайському Шеньчжені.

Привід – обговорення формату завершення війни проти України на користь Москви. Хоча абсолютно очевидно, що мова йтиме не лише про Україну, а й про Європу. Вірніше – про сфери впливу Китаю, Росії і США на європейський континент.

Свою мету Путін озвучив ще у грудні 2021 року, коли Москва оприлюднила так звані «договори про гарантії безпеки». Вони включають в себе: юридична відмова від подальшого розширнення НАТО на схід, виключення вступу України та Грузії, повернення військової інфраструктури Альянсу до кордонів станом на 1997 рік etc.

Путін, зрозуміло, марить Ялтою-2. Хоча це швидше нагадує Мюнхен-2.

Офіційних підтверджень від Трампа і Сі щодо Шеньчженя поки що немає. Хоча своїми діями, здається, демонструють: вони вже готові до зустрічі на трьох. І це – виклик не лише для України, а й для світу, особливо – для Європи.