Росія збирається остаточно відтиснути у японців Курили
Росія вважає Курили своїми. Японія – своїми, частиною префектури Хоккайдо
Дмитро Медведєв погрожує зброєю Японії. Він заявив, що росія розмістить на Курильських островах нові види озброєнь.
Південну частину цих островів – а це три найпівденніші острови та острівна група Хабомай Японія намагається повернути собі ще з часів Другої світової війни.
Росія вважає Курили своїми. Японія – своїми, частиною префектури Хоккайдо.
Медведєв каже, що територіальне питання буде закрите раз і назавжди відповідно до конституції росії і йому начхати на почуття японців.
Що це означає? Це означає це, що росія збирається остаточно відтиснути у японців Курили. Які, до речі, Україна офіційно визнала тимчасово окупованими Росією.
Японці, певен, не поступляться москві.
Збагнути пацаків, які не в стані навести лад навіть у своїх нужниках – половина населення живе у середньовіччі, важко.
Неосвоєні землі, розвалені міста і села – як після війни, розруха в головах, алкозалежні дорослі і діти.
Для чого вам ще ті Курили? Чого вам ще не вистачає?
Риторичні запитання. Хоча ні. Знаю. Їм не вистачає клепки в голові.
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