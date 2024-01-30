Поплічник Путіна Дмитро Медведєв вкотре видав погрозливу заяву. Цього разу до японців

Росія вважає Курили своїми. Японія – своїми, частиною префектури Хоккайдо

Дмитро Медведєв погрожує зброєю Японії. Він заявив, що росія розмістить на Курильських островах нові види озброєнь.

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Південну частину цих островів – а це три найпівденніші острови та острівна група Хабомай Японія намагається повернути собі ще з часів Другої світової війни.

Росія вважає Курили своїми. Японія – своїми, частиною префектури Хоккайдо.

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Медведєв каже, що територіальне питання буде закрите раз і назавжди відповідно до конституції росії і йому начхати на почуття японців.

Що це означає? Це означає це, що росія збирається остаточно відтиснути у японців Курили. Які, до речі, Україна офіційно визнала тимчасово окупованими Росією.

Японці, певен, не поступляться москві.

Збагнути пацаків, які не в стані навести лад навіть у своїх нужниках – половина населення живе у середньовіччі, важко.

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Неосвоєні землі, розвалені міста і села – як після війни, розруха в головах, алкозалежні дорослі і діти.

Для чого вам ще ті Курили? Чого вам ще не вистачає?

Риторичні запитання. Хоча ні. Знаю. Їм не вистачає клепки в голові.