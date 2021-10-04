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    Збитки у понад 9 млн євро: у Дніпрі викрито учасника злочинної організації

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    Спецоперація із затримання проведилоася прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції - Збитки у понад 9 млн євро: у Дніпрі викрито учасника злочинної організації
    Спецоперація із затримання проведилоася прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції
    фото gp.gov.ua

    Протягом 2017-2020 років група осіб заволоділа коштами громадян європейських країн під виглядом залучення інвестицій

    За процесуального керівництва Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора в м. Дніпро затримано учасника міжнародної шахрайської схеми зі збитками у понад €9 млн. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

    «Це вже четвертий учасник злочинної організації, викритий українськими правоохоронцями в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами Генеральної прокуратури м. Бамберг Федеративної Республіки Німеччина», – йдеться у повідомленні.

    За даними слідства, протягом 2017-2020 років група осіб заволоділа коштами громадян європейських країн під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені вебресурси. Вони обіцяли прибуток від онлайн операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів, які насправді імітувалися. Програмний інтерфейс сайтів демонстрував інвесторам фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів.

    Слідством встановлено, що затриманий був відповідальним за діяльність мережі «кол-центрів», розташованих на території м. Києва, м. Софія (Республіка Болгарія) та м. Бєлграда (Республіка Сербія), працівники яких залучалися до заволодіння коштами ошуканих громадян шляхом шахрайства.

    Йому повідомлено про підозру у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України).

    Спецоперація із затримання проведена прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

    Нагадаємо, в Умані жінка стала жертвою злочинної шахрайської схеми, внаслідок чого втратила майже 200 тисяч гривень.

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    Теги: Генпрокурор Дніпро документи розслідування
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    Збитки у понад 9 млн євро: у Дніпрі викрито учасника злочинної організації