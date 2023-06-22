Путін зганьбив День Пам'яті

Російський диктатор згадує минуле, бо майбутнього у нього немає

Лідер РФ знає: він та його потомство вже прокляті на віки

Путін не планує виступати із заявою у день пам'яті і скорботи, каже його вірний пес Пєсков.

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У кремлівського діда ані пам'яті, ані скорботи, ані жалю, ані вибачень, ані співчуття.

Нічого.

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Понад двісті тисяч покладених в Україні росіян. Сотні тисяч поранених росармійців.

Десятки тисяч загиблих українців, які стали на захист своєї землі.

Вбиті, закатовані, згвалтовані і покалічені росіянами українці – дорослі, діти, старі люди.

Спалені вщент міста і села.

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Вкрадене дитинство у наших дітей і відібрана старість у наших батьків.

Чорт ХХІ століття гарцює на кістках українців. І він добре знає, чого саме ми всі йому бажаємо.

Путін знає: він та його потомство вже прокляті на віки.