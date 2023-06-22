Путін зганьбив День Пам'яті
Лідер РФ знає: він та його потомство вже прокляті на віки
Путін не планує виступати із заявою у день пам'яті і скорботи, каже його вірний пес Пєсков.
У кремлівського діда ані пам'яті, ані скорботи, ані жалю, ані вибачень, ані співчуття.
Нічого.
Понад двісті тисяч покладених в Україні росіян. Сотні тисяч поранених росармійців.
Десятки тисяч загиблих українців, які стали на захист своєї землі.
Вбиті, закатовані, згвалтовані і покалічені росіянами українці – дорослі, діти, старі люди.
Спалені вщент міста і села.
Вкрадене дитинство у наших дітей і відібрана старість у наших батьків.
Чорт ХХІ століття гарцює на кістках українців. І він добре знає, чого саме ми всі йому бажаємо.
Путін знає: він та його потомство вже прокляті на віки.
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