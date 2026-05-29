Сергій Руденко Український журналіст

НАТО провалило тест Путіна

фото: скриншот з відео
Ну що, догралися в «глибоке занепокоєння»? У ніч на 29 травня російський «шахед» прилетів у житловий будинок в Румунії. Місто Галац, схід країни, територія НАТО.

Російський дрон врізався в десятий поверх, повністю вибухнув. Спалив квартири. Двоє людей поранено, сімдесят евакуйовано.

Це вже не перший випадок за роки російсько-української війни, коли російське залізяччя порушує кордони Альянсу, але цього разу вперше постраждали цивільні громадяни Румунії.

Що зробив Бухарест? Підняв у повітря два винищувачі F-16. Підняв, щоб... просто подивитися? Бо збивати російську шваль над своєю ж територією «рішучий» Альянс знову не наважився.

Замість цього румунське МЗС назвало це «серйозною ескалацією», а речник НАТО традиційно засудив «безрозсудність Росії» та пообіцяв колись там «зміцнити оборону».

Якщо наші західні сусіди бояться збивати російські дрони над Україною, то «шахеди» починають прилітати вже у їхні спальні. Путін цинічно тестує НАТО. І Альянс цей тест поки що впевнено провалює.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: НАТО безпілотник Європа Румунія путін Україна дрон війна

