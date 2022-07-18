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    Політика

    Кремль фінансує проросійські мітинги в Ізраїлі – посол

    Містяни свідками антиукраїнських демонстрацій, що фінансуються російським урядом - Кремль фінансує проросійські мітинги в Ізраїлі – посол
    Містяни свідками антиукраїнських демонстрацій, що фінансуються російським урядом
    фото з відкритих джерел

    Російська агресія проти України поширюється й на Ізраїль

    Росія фінансує антиукраїнські мітинги в Ізраїлі. Зокрема у містах Хайфа, Нетанья і Тель-Авів. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Заява оприлюднена на сторінці в Twitter українського посольства.

    «Російська агресія проти України поширюється й на Ізраїль. Останнім часом, поряд з помітною пропагандистською атакою на соціальні мережі, ми стали свідками антиукраїнських демонстрацій, що фінансуються російським урядом», – сказано в повідомленні.

    Повідомлення посольства

    Повідомлення посольства

    Так, подібні демонстрації пройшли в містах: Хайфі, Нетанії й перед посольством України в Ізраїлі в Тель-Авіві.

    «Ми не шоковані й не здивовані тим, що російське фінансування спрямоване на введення громадськості в оману. Попри організовані демонстрації, ізраїльська громадськість здебільшого підтримує Україну і виступає проти жорстоких атак Росії», – заявив Корнійчук.

    Напередодні Ізраїль спростив правила в’їзду для українців.

    З початком повномасштабної війни Росії проти України Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для українців. Окрім того, Ізраїль відмовляється приймати біженців, що тікають від війни. Просто з аеропорту Бен-Гуріона українські родини депортували до Польщі.

    У зв’язку з такими діями уряду посол України Євген Корнійчук звернувся до Верховного суду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед. Дипломат у своєму позові заявив, що уряд Ізраїлю порушує домовленості про безвізовий режим та взагалі не має повноважень одноосібно визначати правила прийому біженців з України.

    Читайте також: Посол України Євген Корнійчук: Ми ставимо питання зупинки безвізового режиму для ізраїльтян
    Теги: росія окупанти Ізраїль війна посол фінансування Україна окупація #stoprussia
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    Кремль фінансує проросійські мітинги в Ізраїлі – посол