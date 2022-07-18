«Путін у комі». Як працюють російські інформаційно-психологічні операції

У найближчому майбутньому не відбудеться жодних політичних змін у Росії

Кремль посилює інформаційні атаки на східний фланг НАТО

Тема, що глава Кремля невдовзі помре, вже довгі місяці гаряче обговорюється в багатьох країнах світу. Варто зауважити, що спекуляції на тему про здоров’я Путіна мають як політичний, так і медичний підтекст.

Утім, чутки про смерть російського президента надто перебільшені.

Чутки про якусь смертельну хворобу Путіна, про пошук наступника – це елементи інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Їхня мета – відволікання уваги від основної теми – війни в Україні. Увага країн Заходу, західних розвідок, у такий спосіб перемикається з театру бойових дій в іншу – абстрактну – тему.

Створюється ілюзія можливих змін у Росії. Відповідно, починається пошук можливих інструментів впливу так званого наступника. А це – відволікання сил та засобів від основного напряму.

Я не вірю можливості найближчим часом фізичної смерті Путіна. Відповідно, у найближчому майбутньому не відбудеться жодних політичних змін у Росії. Втім, навіть якщо Путіна з якоїсь причини не стане, це нічого особливо не змінить. Те військово-політичне ядро, яке сформувалося за 20 років правління Путіна, складається з представників силових структур. Це так звані «яструби». І умовний Патрушев буде ще гіршим за попереднього Путіна.

На зміну російському диктатору може прийти лише людина, яка поділяє його погляди.

Відповідно, що перед новим президентом РФ буде поставлене завдання – утримання тих позицій, які Росія досягла при Путіні.

Будь-які демократичні зміни в Російській Федерації – це крах цієї держави, яка тримається виключно на варіанті деспотичної влади, абсолютного тоталітаризму з елементами умовної демократії.

Тож не варто розглядати відхід Путіна в тому чи іншому вигляді – як можливість зміни політичної чи військової складової на краще. Як і не варто розраховувати на цей відхід найближчим часом.

Чого незабаром варто очікувати, то це посилення тиску з боку Росії на найближчий фланг НАТО. На ті ж країни Балтії. І зрушення до цього дають самі представники ЄС, коли йдуть на поступки Росії. Наприклад, нещодавнє рішення про можливе часткове розблокування постачання товарів у Калінінградську область.

Тобто Захід уже дав зрозуміти, що з ним можна розмовляти з позиції сили.

Я не виключаю, що вже цього літа ми побачимо збройні провокації з боку Росії, спрямовані проти найближчих сусідів – тих же Фінляндії (за те, що йде в НАТО), країн Балтії (за все), навіть Польщі – через підконтрольну Росії Республіку Білорусь.

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